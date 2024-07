The Long Walk: iniziate le riprese del film di Francis Lawrence da La lunga marcia di Stephen King, annunciato il cast

News Cinema

Sono iniziate le riprese di The Long Walk, il film di Francis Lawrence tratto dal romanzo di Stephen King La lunga marcia. Ecco il cast completo

Dopo 36 anni dal primo tentativo (ve ne parliamo più diffusamente sotto) anche The Long Walk, La lunga marcia, ovvero uno degli ultimi grandi romanzi giovanili di Stephen King, firmato con lo pseudonimo di Richard Bachman e uscito in America nel 1979, arriverà al cinema. A portarcelo come già noto è Francis Lawrence. La notizia è che le riprese sono iniziate e che ben sette attori si sono aggiunti al cast, che finora comprendeva nei ruoli principali il figlio d'arte Cooper Hoffman e David Jonsson.(nella foto)

The Long Walk: una lunga gestazione e il cast del film in arrivo

Il primo a cercare di portare al cinema La lunga marcia, nel 1988, è stato George A. Romero, ma il progetto non si concretizzò (in seguito Romero avrebbe adattato La metà oscura). Nel 2007, Frank Darabont, cui si devono un paio dei migliori adattamenti kinghiani al cinema, acquistò i diritti del romanzo. Aveva intenzione, non sappiamo come, di trarne un film a basso budget e, così lo definì, "bizzarro, esistenziale e molto indipendente". Nel 2018 la New Line annunciò di avere acqusito i diritti del libro, visto che nel frattempo quelli concessi a Darabont erano scaduti senza che lui avesse realizzato il film. Inizialmente affidato a Andre Ovredal, dopo il suo abbandono è subentrato Francis Lawrence, i diritti sono passati alla Lionsgate e finalmente ci siamo. La storia di questa lunga marcia, in un'America distopica, in cui 50 giovani devono camminare senza riposo a una certa velocità, pena l'eliminazione... fisica, sta per arrivare al cinema. Nel ruolo protagonista, Ray Garraty, che nel romanzo ha 16 anni, c'è Cooper Hoffman, che è un po' più grande. Non si conoscono i personaggi degli altri attori che sono David Jonsson, Garrett Wareing, Tut Nyout, Charlie Plummer, Ben Wang, Jordan Gonzales, Joshua Odjick e Roman Griffin Davis. La sceneggiatura è stata adattata da JT Milner. Per Lawrence passare dalla fantascienza distopica di Hunger Games a quella di Stephen King sarà un gioco... da ragazzi.