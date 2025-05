The Legend of Zelda, Hunter Schafer in lizza per interpretare la principessa Zelda?

News Cinema

Secondo un noto insider per The Legend of Zelda, è balzato fuori il nome di Hunter Schafer, star di Euphoria e di Hunger Games. Ecco i dettagli della notizia!

Il live-action di The Legend of Zelda è stato annunciato per la prima volta nel 2023 e, da allora, ha ricevuto piccoli, ma costanti aggiornamenti. Il film, diretto da Wes Ball, dovrebbe arrivare al cinema il 26 marzo 2027, grazie alla collaborazione tra Sony Pictures e Nintendo e coinvolgerà anche il creatore della serie Shigeru Miyamoto. Sebbene al momento non ci siano notizie relative al cast del live-action, un noto insider ha diffuso un'indiscrezione secondo cui in lizza per interpretare la principessa Zelda ci sarebbe Hunter Schafer, interprete di Jules in Euphoria e di Tigris Snow in Hunger Games: La ballata dell'usignolo e del serpente.

The Legend of Zelda, secondo Daniel Ritchman, Hunter Schafer è in lizza per interpretare la principessa Zelda nel live-action

L'insider in questione è Daniel Richtman, autore di diversi scoop legati al mondo Marvel, Disney e del cinema in generale. Secondo Richtman, non solo il progetto del live-action di The Legend of Zelda si estenderebbe a una trilogia di film, ma per il ruolo della principessa Zelda si starebbe puntando a un volto noto tra i giovanissimi, la star di Euphoria e Hunger Games: La ballata dell'usignolo e del serpente, Hunter Schafer.

Il nome dell'attrice era già stato scelto dai fan come perfetta candidata per il ruolo, vista la somiglianza fisica con il personaggio, e l'attrice si era detta onorata che il pubblico appassionato del videogioco avesse pensato a lei: "Sarebbe fantastico. Ho giocato tanto a quel videogioco quando ero piccola ed è un gioco fantastico". A quanto pare, Hunter Schafer come principessa Zelda potrebbe diventare molto più di un semplice fan-casting, perché anche l'insider Daniel Richtman avrebbe rivelato che la star di Euphoria sarebbe in lizza per il ruolo, anche per le sue ottime doti recitative.

Si tratta, ovviamente, al momento, solo di un'indiscrezione che non ha ancora ricevuto alcuna conferma ufficiale, perciò, bisognerà attendere un eventuale annuncio da parte di Sony Pictures e Nintendo per scoprire se davvero sarà Hunter Schafer a interpretare Zelda nell'atteso live-action.