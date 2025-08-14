TGCom24
News Cinema

The Last Viking - L'ultimo vichingo: ecco il trailer del film con Mads Mikkelsen che verrà presentato a Venezia

Federico Gironi

Fuori concorso all'82ma Mostra del Cinema verrà presentato il nuovo film di Anders Thomas Jensen, il regista di Le mele di Adamo. Ecco il trailer e la trama di The Last Viking.

The Last Viking - L'ultimo vichingo: ecco il trailer del film con Mads Mikkelsen che verrà presentato a Venezia

Magari così su due piedi il nome di Anders Thomas Jensen potrebbe dirvi poco. Meglio le cose potrebbero andare se si citasse il film che questo sceneggiatore e regista danese ha firmato nel 2005, ovvero il notevolissimo Le mele di Adamo. Nel cast di quel film - che vorrei suggerire di recuperare, ma che purtroppo non c'è su alcuna piattaforma - c'erano Mads Mikkelsen e Nikolaj Lie Kaas; proprio questi due attori sono anche i protagonisti del nuovo film di Jensen, che si intitola The Last Viking e che verrà presentato fuori concorso in prima mondiale al Festival di Venezia che si aprirà il prossimo 27 agosto e che noi di Comingsoon.it seguiremo quotidianamente.
In questo suo nuovo film, con lo stile della commedia nera, Jensen racconta la storia di rapinatore di banche che, uscito di prigione dopo quindici anni, per recuperare il bottino nascosto prima della cattura deve trovare il modo di sbloccare la memoria di suo fratello, rimasto nel frattempo vittima di un trauma che lo ha fatto andare fuori di testa.
Qui di seguito trovate il trailer ufficiale di The Last Viking, nella sua versione originale sottotitolata in inglese.

The Last Viking: il trailer del film

