The Jolly Monkey, il trailer: prima di The Monkey di Osgood Perkins ecco la versione Asylum

News Cinema

Il 20 marzo arriverà nei nostri cinema The Monkey, dal racconto di Stephen King, diretto da Osgood Perkins. Ma la Asylum la anticipa con l'horror trash The Jolly Monkey. Ecco il trailer.

I giocattoli degli anni Sessanta erano in alcuni casi, rivisti oggi, assai inquietanti. Tra questi c'era la celebre scimmietta meccanica, che suonava i piatti e digrignava i denti, immortalata da Stephen King in un celebre racconto del 1980 e portata al cinema da Osgood Perkins nel film The Monkey, già uscito negli Stati Uniti e da noi il 20 marzo. Ma non poteva mancare la versione Asylum, che ormai si è specializzata in remake o meglio rip-off istantanei, con budget minimi e attori ignoti, come un tempo li facevamo in Italia, dei film più famosi o chiacchierati. Ecco dunque che ha realizzato l'horror The Jolly Monkey, di cui vi presentiamo il trailer.

The Jolly Monkey e il vero giocattolo

Il genere di film a cui appartiene The Jolly Monkey è stato ribattezzato in America mockbuster, parodia di blockbuster. La versione Asylum della storia della scimmietta maledetta (con serial killer che ne assume le sembianze) è scritta e diretta da Ryan Ebert, prolifico regista della casa di Sharknado, e nel cast ci sono Dominic Keating, Jane Hajduk e Anthony Jensen. Questa la trama, che si intuisce anche dal trailer: "Alla morte della madre, i fratelli Jenny e Marshall tornano per ristrutturare il suo motel che cade a pezzi, il Jolly Monkey. Ma mentre sono al lavoro, emerge una forza mortale legata all'oscuro passato della loro famiglia e li costringe ad affrontare terrificanti verità se vogliono sopravvivere". Insomma, la classica trama horror di questo genere di film. The Jolly Monkey uscirà in cinema selezionati americani a partire dal 28 febbraio ma ovviamente il primo marzo sarà già disponibile on demand. Qua sotto vi mostriamo la vera scimmietta giocattolo, ormai vintage e supponiamo venduta a caro prezzo online (non abbiamo controllato) per farvi provare un brivido autentico.