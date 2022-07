The Immaculate Room: Kate Bosworth ed Emile Hirsch cavie impazzite di un esperimento psicologico nel trailer del film

News Cinema

Per guadagnare cinque milioni di dollari, una coppia accetta di vivere 50 giorni in completo isolamento, nel thriller americano The Immaculate Room. Protagonisti Kate Bosworth e Emile Hirsch.

Uscirà in America il 19 agosto il thriller fantascientifico The Immaculate Room, interpretato da Emile Hirsch e Kate Bosworth, e di cui vi mostriamo il trailer. La regia è di Mukunda Michael Dewil e nel cast c'è anche Ashley Greene. La premessa è interessante: un ricco uomo d'affari offre cinque milioni di dollari a una coppia purché trascorra 50 giorni, in solitudine e senza alcun contatto con il mondo esterno, nella "stanza immacolata", un gigantesco ambiente dove tutto è bianco, i pasti vengono forniti da macchine e le regole da computer. Per i due prescelti sembra l'occasione di una vita, ma ben presto la loro salute mentale inizia a vacillare...

The Immaculate Room, la trama

Mike (Emile Hirsch) e Kate (Kate Bosworth), una coppia in apparenza perfetta, vengono scelti per un esperimento psicologico e vincere 5 milioni di dollari, se riusciranno a vivere per 50 giorni in un'elegante stanza bianca in completo isolamento. Niente telefoni, niente famiglia, solo la voce della Stanza Immacolata che li controlla in caso pensino di allontanarsi. Ma mentre le lancette dell'orologio corrono, la Stanza diventa più di quel che sembrava e li sottopone a test crudeli per spezzare la loro determinazione e far riaffiorare demoni nascosti a cui potrebbero non sopravvivere.

Kate Bosworth ed Emile Hirsch hanno già lavorato insieme in La forza della natura, del 2020, con Mel Gibson, ancora inedito da noi. La premessa di The Immaculate Room è intrigante e angosciante e rispecchia, pensiamo non a caso, la sensazione di isolamento che tutti abbiamo provato in tempo di pandemia.