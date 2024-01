The Holdovers, una scena in italiano e un backstage per il film con Paul Giamatti

News Cinema

Fresco di Golden Globe per Paul Giamatti, The Holdovers di Alexander Payne è nei cinema e si avvicina agli Oscar. Ve ne mostriamo una clip in italiano e un backstage sul suo attore.

The Holdovers - Lezioni di vita è nei cinema italiani: possiamo mostrarvi una clip in italiano e un backstage del nuovo film di Alexander Payne, interpretato da un Paul Giamatti che si è già portato a casa il Golden Globe come miglior attore protagonista in una commedia, il che lo mette ufficiosamente in lizza per gli Oscar. Il making of infatti è interamente concentrato su di lui e sul sodalizio artistico che ha da vent'anni con Payne.



The Holdovers - Lezioni di vita: Paul Giamatti è Paul Hunham, video speciale ci presenta il protagonista del Film- HD

