The Hippo: Woody Harrelson fa la parodia di The Whale. Ecco l'irresistibile video!

Quel mattacchione di Woody Harrelson ha fatto morire dal ridere il pubblico del Saturday Night Live con The Hippo, uno sketch nel quale prende in giro The Whale e imita alla perfezione il Brendan Fraser del film di Darren Aronofsky. Il video è diventato virale.

The Whale, oltre ad essere un film molto bello, almeno secondo noi, è devastante, nel senso che Charlie, il personaggio interpretato da Brendan Fraser, fa davvero una vita triste e disgraziata, costretto alla quasi immobilità e animato da un impulso autodistruttivo. E quindi si esce distrutti dalla sala. Proprio per questa ragione siamo felici di condividere con voi una parodia del film di Darren Aronofsky di cui è protagonista quel ragazzaccio di Woody Harrelson, anche lui nei panni di un obeso. L’attore l'ha presentata al Saturday Night Live e il video della performance è diventato virale.

The Hippo: il fantastico video di Woody Harrelson che rifà The Whale

Al di là della gioiosa presenza di Woody Harrelson, ciò che ci colpisce del video è la sua scorrettezza politica, evidente fin dal titolo. Se il film di Aronofsky si intitola "la balena", con riferimento sia a Moby Dick che al protagonista Charlie, per la sua scenetta Harrelson ha scelto invece The Hippo, "l'ippopotamo". La cosa sorprendente, comunque, è la maniera egregia in cui Woody imita il modo di parlare di Brendan Fraser/Charlie. Anche la tuta di grasso indossata è identica a quella di The Whale, così come i movimenti del personaggio principale. Il video si fa anche beffe di Hollywood e degli Studios, tirando in ballo il famoso Metodo e l'abitudine di dare l’Osar a chi ha compiuto radicali trasformazioni fisiche. Più tristemente, The Hippo dà una stoccata alle major che hanno deciso di non far uscire film che erano pronti. E adesso bando alle ciance e godiamoci la performance di Woody Harrelson nei panni di Keith, un attore probabilmente "cane" che però ha avuto il fegato di ingrassare per davvero.

Ricordiamo che The Whale è quarto nella classifica degli incassi italiani del weekend e che in generale il film sta avendo un discreto successo