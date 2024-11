The Girl With the Needle: ecco il trailer del film che debutta in streaming su MUBI

News Cinema

Prossimamente sulla piattaforma la fiaba nerissima di Magnus Van Horn presentata in concorso a Cannes e candidata danese agli Oscar 2025.

Presentato in anteprima mondiale in Concorso al Festival di Cannes del 2024, The Girl with the Needle è il film diretto da Magnus von Horn che è stato scelto come candidato danese agli Oscar e che ha recentemente ricevuto tre nomination ai 37esimi European Film Awards: Attrice europea per Vic Carmen Sonne e Tryne Dyrholm e Sceneggiatore europeo per Magnus von Horn e Line Langebek.

Il film debutterà prossimamente in streaming su MUBI, ed è una sorta di fiaba gotica e nerissima, ispirata a una storia vera, che gioca col melodramma e che vuole regalare allo spettatore uno sguardo profondo e ossessionante sulla ricerca dell'amore e della moralità da parte di una donna.

La storia è infatti quella di Karoline (Vic Carmen Sonne), una giovane operaia nella Copenaghen dei primi del Novecento che quando si ritrova disoccupata, abbandonata e incinta, viene accolta come balia in un'agenzia di adozioni clandestina che trova case adottive per i bambini indesiderati dalla carismatica Dagmar (Trine Dyrholm) la accoglie. Tra le due si instaura un legame profondo, fino a quando una scoperta sconvolgente manda improvvisamente in frantumi il mondo di Karoline.

Questi di seguito sono il trailer e il poster di The Girl with the Needle, di cui potete anche leggere la recensione scritta da Cannes da Federico Gironi.