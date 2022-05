The Forgiven: Jessica Chastain e Ralph Fiennes assassini per sbaglio nel trailer del film

News Cinema

E’ appena arrivato il trailer di The Forgiven, un thriller con protagonisti Jessica Chastain e Ralph Fiennes. I due interpretano una coppia svogliata che si macchia di un crimine terribile.

A vederli recitare fianco a fianco, Jessica Chastain e Ralph Fiennes sembrano avere un'ottima chimica. Come lo sappiamo? Abbiamo appena visto il nuovissimo trailer di The Forgiven.

La trama di The Forgiven

Diretto da John Michael McDonagh, regista dell'indiavolata commedia Un poliziotto da Happy Hour, con Brendan Gleeson e Don Cheadle, The Forgiven è un thriller ed è l'adattamento dell'omonimo romanzo di Lawrence Osborne. Il film racconta la storia di Jo e David Henninger, una coppia londinese molto benestante che è stata invitata a un matrimonio in mezzo al deserto del Marocco. Mentre sono in macchina, i due investono per sbaglio un ragazzo del posto e lo uccidono, ma invece di denunciare la cosa alla polizia locale, prendono il corpo e lo portano alla villa che li ospita. Succede però che la famiglia del ragazzo arriva a chiedere giustizia, e allora per Jo e David cominciano i guai.

Il trailer di The Forgiven

Nel cast di The Forgiven c'è un altro volto noto. Parliamo di Matt Smith, che è stato Filippo di Edimburgo alias il marito della Regina Elisabetta nelle prime due stagioni di The Crown. L'attore interpreta un amico di David e Jo. Del cast fanno parte inoltre Saïd Taghmaoui, Abbey Lee, Mourad Zaoui, Caleb Landry Jones, Ismael Kanater.

E veniamo al trailer del film, da cui risulta evidente che la coppia impersonata da Jessica Chastain e Ralph Fiennes sta attraversando un momento di crisi. Altro elemento lampante è il contrasto fra la ricchezza di Jo e David, e dei loro amici, e la povertà della gente del posto. Il pezzo forte delle immagini promozionali è Jessica Chastain, sempre meravigliosa, che galleggia in una piscina azzurra.