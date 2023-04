The Flash, Michael Keaton ha chiesto una foto nella Batcaverna per il suo nipotino

News Cinema

In The Flash, Michael Keaton riprende il ruolo di Batman a quasi 30 anni dall'ultima volta e per far contento il nipotino ha chiesto di poter avere una foto nella batcaverna.

The Flash è l'atteso cinecomic targato DC diretto da Andy Muschietti e con protagonista Ezra Miller nel ruolo di Barry Allen/The Flash e che vedrà il ritorno di Michael Keaton nel ruolo di Batman, a quasi 30 anni dalla sua ultima apparizione come Uomo Pipistrello e vigilante di Gotham.



The Flash: Il Nuovo Trailer Ufficiale in Italiano del Film - HD

The Flash, Michael Keaton ha chiesto al regista una foto nella Batcaverna per il suo nipotino!

Oltre a vedere per l'ultima volta Ben Affleck nel ruolo di Batman del DCEU, prima che James Gunn e Peter Safran lo rinnovino definitivamente, il film introdurrà Sasha Calle nel ruolo di Kara Zor-El/Supergirl e vedrà il ritorno di Michael Keaton nel ruolo di Bruce Wayne, in una versione disillusa e che sembra più il desiderio di lottare per un mondo più giusto. A fargli cambiare idea ci penserà Barry Allen (Ezra Miller) che per salvare sua madre Nora arriverà a sconvolgere la fragile struttura del multiverso, finendo in una realtà alternativa.

Il film è stato presentato in anteprima al CinemaCon di Las Vegas, dove è stato applaudito come "il miglior cinecomic DC di sempre" e arriverà in anteprima italiana anche al Comicon di Napoli, lunedì 1 maggio. Durante un Q&A con Muschietti e il cast al CinemaCon, il regista e la produttrice Barbara Muschietti hanno condiviso una storia con i fan su Michael Keaton e sul suo ritorno come Batman, dopo 30 anni dal film di Tim Burton in cui ha recitato.

Barbara Muschietti ha raccontato che l'ultima volta che Keaton ha vestito la suit dell'Uomo Pipistrello, suo figlio Sean Douglas era solo un bambino, mentre ora è un uomo adulto con tanto di famiglia e figli. Il regista ha svelato che la prima volta che l'attore ha indossato nuovamente il costume di Batman, non ha mostrato emozioni, ma era chiaro che fosse emozionato all'idea di ritrovarsi nella Batcaverna dopo quasi 30 anni:

"Quando è arrivato sul set [Michael] la Batcaverna era già finita e tutto era pronto. Lui è stato lì con gli occhi aperti per un po'. Non volevo interromperlo, volevo solo che si prendesse il suo tempo. Chissà cosa stava succedendo? Ed è stato divertente, perché a un certo punto, durante una scena in cui era nel pieno delle riprese, con il costume e tutto, mi chiede 'Puoi farmi una foto? È per il mio nipotino'. Quello è stato uno di quei momenti in cui ha lasciato intravedere quanto emozionante fosse per lui."

Dopo diversi slittamenti e il pericolo di non vederlo affatto sul grande schermo, The Flash arriverà nelle sale il 15 giugno 2023.