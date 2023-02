The Flash: Barry Allen e la Batcaverna nel primo poster ufficiale del cinecomic DC

News Cinema

In attesa del trailer, Warner Bros. ha condiviso, sui propri canali social, il primo poster ufficiale di The Flash. Andiamo dunque ad analizzare gli indizi contenuti nella locandina.

The Flash - fra i progetti più chiacchierati dei DC Studios - arriverà nei cinema italiani il 14 giugno e in quelli americani il 16. Dopo numerosi rumor ed anticipazioni, il supereroe interpretato da Ezra Miller è pronto a mostrarsi nel primo poster ufficiale, che anticipa l'uscita del trailer - che verrà mostrato durante la serata del Super Bowl, prevista per domani, 12 febbraio.

The Flash - Il poster ufficiale anticipa che "i mondi si incontreranno"

Warner Bros. ha quindi condiviso sui propri canali social e su quelli del cinecomic il poster ufficiale, nel quale Flash appare all'interno della Batcaverna. Sulla sua testa campeggia poi la Batwing, la celebre automobile di Batman, mentre il disclaimer sul poster annuncia che i mondi sono pronti a collidere. Nel cinecomic era infatti previsto il ritorno del Batman di Michael Keaton ma, stando ad alcune indiscrezioni, il suo cameo - come quello del Superman di Henry Cavill e della Supergirl di Sasha Colle - sarebbe stato cancellato, dal momento che The Flash arriverà al cinema con l'arduo compito di resettare il DC Universe, dove non c'è quindi spazio per le "vecchie glorie". D'altro canto, sempre secondo i rumor, il finale della pellicola sanciva che il Batman di Michael Keaton faceva ormai parte del mondo di Barry Allen - il quale ha acquisito la capacità di viaggiare fra il Multiverso. Probaile, quindi, che quello di Keaton rimanga solo un cameo e che Flash trovi il modo di "rispedirlo" alla sua linea temporale, senza però che la partecipazione dell'attore sia totalmente eliminata. Nel cinecomic, probabilmente, farà la sua comparsa anche il Batman di Ben Affleck.

Guarda il teaser poster di #TheFlash in attesa del debutto del trailer ufficiale. pic.twitter.com/79A71htdJN — Warner Bros. Italia (@WarnerBrosIta) February 10, 2023

The Flash, diretto da Andy Muschietti, dovrebbe - come anticipato - resettare l'intero DCEU concepito da Zack Snyder, conducendo definitivamente al DC Universe di Peter Safran e James Gunn, nuovi CEO dei DC Studios. Il nuovo universo narrativo esordirà ufficialmente l'11 luglio 2025, con il rilascio di Superman: Legacy, primo tassello del Capitolo 1 del DC Universe, denominato anche Gods and Monsters. Nel 2023 verranno invece distribuiti al cinema i cinecomic già realizzati e terminati, i quali non dovrebbero "intaccare" il disegno di Gunn e Safran: Blue Beetle - il cui protagonista verrà probabilmente inglobato nel DC Universe -, Shazam! Furia degli Dei, Aquaman e il regno perduto e, appunto, The Flash. Non resta dunque che attendere il 14 giugno per scoprire quale versione di Batman comparirà nel cinecomic.