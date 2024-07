The Fantastic Four: First Steps è il titolo ufficiale del reboot Marvel, le prime immagini e nuovi dettagli svelati al SDCC

News Cinema

Al San Diego Comic-Con, i Marvel Studios hanno svelato diversi nuovi e interessanti dettagli, compreso il titolo ufficiale, su The Fantastic Four: First Steps, il reboot sui Fantastici 4! Il film arriverà nei cinema americani il 25 luglio 2025.

Durante il panel sul reboot de I Fantastici 4 nella Sala H al San Diego Comic-Con è stato svelato il titolo ufficiale del reboot, The Fantastic Four: First Steps, insieme alle prime immagini delle pre-riprese e nuovi e interessanti dettagli su uno dei prossimi titoli più attesi del Marvel Cinematic Universe che vedrà protagonisti Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn e Ebon Moss-Bachrach.

The Fantastic Four: First Steps, svelati titolo ufficiale del reboot e nuovi interessanti dettagli

Al SDCC, poche ore fa, i Marvel Studios hanno entusiasmato i fan con diversi annunci e anteprime dei prossimi film del MCU: oltre ad aver confermato che Avengers 5 non coinvolgerà più il personaggio di Kang il Conquistatore, dopo le vicende che hanno coinvolto Jonathan Majors, Kevi Feige ha annunciato che i prossimi film sui Vendicatori saranno Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars, in arrivo rispettivamente nel 2026 e 2027 e diretti dai fratelli Anthony e Joe Russo. E, a sorpresa, il CEO dei Marvel Studios ha rivelato, portando sul palco il diretto interessato, che Robert Downey Jr. tornerà nel MCU nel ruolo di Dottor Destino, che apparirà in Avengers: Doomsday.

Oltre alle anteprime di Thunderbolts* e Captatin America: Brave New World, i Marvel Studios hanno anche svelato il titolo ufficiale del reboot sui Fantastici 4 e diversi dettagli sul film alla presenza dei 4 protagonisti. Le riprese della pellicola inizieranno ufficialmente martedì 30 luglio 2024 e al pubblico riunito nella Sala H sono state mostrate diverse immagini delle pre-riprese, filmate nel formato 4:3 e dallo stile retrò.

Comicbook, presente al SDCC, ha rivelato il contenuto del filmato, che mostrava brevi scene di Reed Richards e Susan Storm insieme a cena, interpretati da Pedro Pascal e Vanessa Kirby, ma anche Reed e Ben Grimm (Ebon Moss-Bachrach) intenti a scherzare l'uno con l'altro, ancora Reed Richards intento a tenere una lezione sull'esistenza del Multiverso e di realtà parallele alla nostra. Il video si concludeva con il logo ufficiale della pellicola e un'immagine di Galactus (interpretato da Ralph Ineson) che scruta il mondo circostante attraverso le vetrate di un grattacielo.

A comporre la colonna sonora del film sarà Michael Giacchino e la Fantasticar potrebbe fare un'apparizione nel reboot, dato che è stata mostrata anche durante il Panel. Come già confermato in precedenza, The Fantastic Four: First Steps si svolgerà in una realtà parallela a quella che conosciamo, in una New York City retrò/futuristica degli anni '60, secondo quanto ha raccontato Matt Shakman, presente in sala:

"Stiamo facendo un retro-futuro anni ’60. Syd Mead è stato un’ispirazione. Per me gli anni ’60 sono all’insegna dell’ottimismo. Amo i Fantastici Quattro. Adoro il loro potere. Vogliamo essere fedeli ai fumetti ma anche alla vita"

Inoltre, i quattro protagonisti appariranno anche in Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars. Il cast del reboot comprende anche Julia Garner, nel ruolo della versione femminile di Silver Surfer, Paul Walter Hauser, Natasha Lyonne e John Malkovich, in ruoli non ancora rivelati. The Fantastic Four: First Steps arriverà al cinema il 25 luglio 2025.