The Fall in 4K arriverà in streaming su MUBI

Il film diretto da Tarsem nel 2006 sarà disponibile dopo l'estate sulla piattaforma streaming dedicata al cinema d'autore e di qualità nella versione restaurata che verrà presentata in prima mondiale nella Piazza Grande di Locarno.

Tra i film che verranno presentati in Piazza Grande all'imminente Locarno Film Festival c'è anche la versione restaurata in 4K e director's cut di The Fall, il film diretto da Tarsem nel 2006 che questo visionario regista (a lui questa definizione che applicata a altri potrebbe sembrare trita calza invece a pennello) ha realizzato girando per quattro anni in venti diverse località del mondo.

Libero remake del film bulgaro del 1981 Yo Ho Ho, scritto da Valeri Petrov e diretto da Zako Heskia, The Fall, ambientato nella Los Angeles degli anni Venti, racconta del legame che si viene a creare tra Los Angeles, anni '20, una bambina immigrata che si trova in ospedale per rimettersi da una caduta e uno fi Hollywood che è costretto a letto dopo un incidente sul set. L'uomo sarà in grado di incantare la bambina con con una storia stravagante che la porterà lontano dal grigiore dell'ospedale, per esplorare i paesaggi esotici della sua immaginazione.

Dopo la prima mondiale di Locarno, la versione restaurata in 4K di The Fall diverrà disponibile in streaming su MUBI dal 27 settembre.