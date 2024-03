The Fall Guy con Ryan Gosling entra nel Guinness dei Primati per un'acrobazia in auto

News Cinema

The Fall Guy con Ryan Gosling ed Emily Blunt, al cinema dal 1° maggio, rende onore al mondo delle controfigure... e sul set ha segnato un record per il Guinness dei Primati. Riguarda un'acrobazia in auto...

The Fall Guy, al cinema dal 1° maggio, è un film d'azione con cui il regista David Leitch, ex-stuntman, omaggia il mondo delle controfigure: i protagonisti Ryan Gosling ed Emily Blunt hanno presentato qualche giorno fa in una cerimonia a Los Angeles il Guinness dei Primati al pilota acrobatico Logan Holladay, controfigure in auto per Gosling.

The Fall Guy entra nel Guinnes dei Primati per il maggior numero di "cannon roll"

Cosa sono le "cannon rolls" nel gergo dei piloti acrobatici? Avete presente quelle scene in cui un'auto si cappotta più e più volte, in modo molto coreografico e spettacolare? Ecco, sul set di The Fall Guys la controfigura di Ryan Gosling, Logan Holladay, è riuscito a farne ben 8.5, segnando un nuovo record prontamente registrato dal Guinness dei Primati. Il video qui in basso mostra l'avvenimento (e anche il modo in cui Logan all'interno dell'abitacolo si protegge, per la serie: non fatelo a casa!). Nel film Gosling interpreta una controfigura che va alla ricerca di un attore scomparso dal set diretto dalla sua ex, portata sullo schermo da Emily Blunt: se ci riuscirà, potrà rientrare nelle sue grazie? Dirige l'action movie il buon David Leitch, a sua volta ex-stuntman, più che mai deciso a rendere The Fall Guy memorabile da quel punto di vista. Consegnando la targa del record a Logan, Gosling ha voluto riconoscere le tante controfigure che rendono i blockbuster hollywoodiani spettacolari, prendendo in giro Logan, che nel film ha il cammeo di un assistente che assicura Gosling al sedile prima dell'acrobazia.

Mi assicura all'auto per un'acrobazia che farà lui, poi fa otto e mezzo cannon rolls, un record mondiale. Mi tira fuori dalla macchina e mi dà una pacca sulla spalla per l'acrobazia che ha in realtà ha appena fatto lui. [...] Non si riconosce abbastanza il contributo che queste persone danno al cinema, ad alcuni dei momenti migliori che amiamo così tanto. Adesso non sarà più così. [...] Ci son volute otto persone per fare un "Fall Guy", a volte pensavo: ma dobbiamo fare un film o rapinare una banca? Perché questa è la migliore squadra di rapinatori del mondo. Ognuno con una sua abilità speciale. Tipo gli Avengers. E mi sa che molti di loro sono stati proprio gli Avengers, date un'occhiata ai loro curriculum!