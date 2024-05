The Exorcist - Deceiver: Mike Flanagan in trattative per la regia del sequel

News Cinema

Dopo l'abbandono di David Gordon Green, sembrava che The Exorcist - Deceiver potesse essere cancellato, ma così non sarà, visto che potrebbe dirigerlo nientemeno che Mike Flanagan.

Dopo l'inatteso insuccesso (per non parlare delle stroncature critiche) del reboot de L'esorcista con L'esorcista - Il credente, primo film di una prevista trilogia, Blumhouse e Universal hanno riconsiderato il sequel, al momento col titolo originale di The Exorcist - Deceiver, ovvero L'ingannatore, soprattutto dopo l'abbandono del regista David Gordon Green. I più affezionati al film di William Friedkin, a cui ci uniamo, avevano sperato che fosse finita lì, ma adesso arriva da Deadline la notizia che il non certo mediocre Mike Flanagan è in trattative per dirigere il sequel.

Mike Flanagan alla regia di The Exorcist - Deceiver?

Flanagan è specializzato nel cinema horror e ha diretto con alterni successi film e serie tv, dal - per noi - ottimo adattamento di Mister Sleep di Stephen King alla meno riuscita serie tv La caduta della casa degli Usher, senza dimenticare Midnight Mass, Hill House e i film Oculus, Ouija - Le origini del male e Il gioco di Gerald, quest'ultimo sempre da King. Ha insomma l'esperienza giusta per affrontare un film che riecheggia un classico celeberrimo, senza mancargli di rispetto. Ciò detto, continuiamo a restare perplessi sull'intera operazione, che ha convinto anche Ellen Burstyn a riprendere il suo personaggio di Chris MacNeil, 50 anni dopo la sua splendida performance ne L'esorcista. Mike Flanagan è reduce da un altro adattamento kinghiano ancora inedito, The Life of Chuck, La vita di Chuck, dalla raccolta del 2020 Se scorre il sangue, con Tom Hiddleston e Mark Hamill tra gli altri.