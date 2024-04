The Exorcism: il trailer dell'horror con Russell Crowe posseduto, diretto dal figlio di Jason Miller

News Cinema

In uscita limitata in Nordamerica The Ezorcism, noto precedentemente come The Georgetown Project, dove Russell Crowe interpreta un personaggio vagamente ispirato all'attore de L'esorcista e diretto dal figlio Joshua John Miller. Ecco il trailer.

Siamo sinceri: non sappiamo come commentare la notizia che vi stiamo dando, ovvero l'uscita del trailer dell'horror The Exorcism, precedentemente noto come The Georgetown Project, dove ritroviamo Russell Crowe che stavolta, a differenza che ne L'esorcista del Papa, non combatte il diavolo ma ne è posseduto, sul set di un film in cui interpreta... un esorcista. I motivi della nostra perplessità sono molteplici, ma ne riparleremo meglio dopo il trailer del film, che uscirà in Nordamerica il prossimo 7 giugno.

The Exorcism: echi di una storia vera travisata in un classico horror

Ora che avete visto il trailer vi diciamo che la storia ruota intorno a un attore, interpretato da Russell Crowe, di nome Anthony Miller (questo il primo indizio), ex tossicodipendente, la cui vita inizia a prendere una piega sinistra mentre gira un horror. The Exorcism è co-sceneggiato e diretto da Joshua John Miller, uno dei figli di Jason Miller, splendido protagonista de L'esorcista, che dice di essersi ispirato ai racconti del padre dal set per questo film e all'esperienza di averlo visto "volare" dalla finestra nel capolavoro di William Friedkin:

Se questo non fosse stato abbastanza inquietante in sé, mio padre non si è mai fatto pregare per raccontarmi storie di come quel set fosse 'maledetto', coi misteriosi incendi che afflissero la produzione, le strane morti, le ferite durature e un sacco di altre cose. Fin da allora sono stato catturato dal fascino leggendario dei film 'maledetti'. Con The Exorcism volevamo aggiornare il filone della possessione al cinema (uomo eroico salva donna da forze che lei è troppo debole e semplice per affrontare da sola!") per un mondo in cui nessun gruppo ha il monopolio della bontà e della moralità su un altro. Siamo stati fortunati ad avere un cast e un team creativo straordinario per raccontare una storia su come siamo tutti vulnerabili all'oscurità, e la perpetuiamo, se non riusciamo ad affrontare i nostri demoni.

Nel cast di The Exorcism ci sono anche Sam Worthington, Ryan Simpkins, Chloe Bailey, Adam Goldberg e David Hyde Pierce. Si tratta del secondo film di Miller, scritto come il primo con M.A. Fortin. Come il padre, anche il regista ha iniziato come attore e tra i suoi ruoli ce n'è anche uno in Il buio si avvicina di Kathryin Bigelow. A lasciare perplessi chi ama L'Esorcista e Jason Miller che fu uno splendido padre Karras, è il tentativo di capitalizzare sulla fama di film funestato da incidenti (il marketing all'epoca enfatizzò molti di questi eventi, tutto sommato "normali" in una produzione tanto lunga e complessa) e sul nome del padre, che interpretò il film in stato di assoluta sobrietà, per realizzare un horror che - a giudicare dal trailer - non evita i cliché del filone.