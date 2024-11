The Equalizer, Denzel Washington annuncia due sequel in fase di sviluppo

News Cinema

A sorpresa, Denzel Washington ha annunciato che il franchise di Equalizer è in espansione: in fase di sviluppo quarto e quinto film.

Denzel Washington ha annunciato che dietro le quinte l’universo di Equalizer è in pieno fermento e starebbe producendo non uno, bensì due sequel superando le aspettative più rosee del pubblico. Attualmente impegnato con il tour stampa di Il Gladiatore II, Denzel Washington ha rivelato che The Equalizer avrebbe in cantiere due film sequel: si lavora sul quarto e quinto film del franchise, per cui l’attore riprenderà il ruolo di Robert McCall introdotto sul grande schermo nel 2014. Dopo un secondo capitolo distribuito nel 2018 ed un terzo film nel 2023, Denzel Washington ha confermato il suo interesse nei confronti del franchise.

In una recente intervista con Esquire, Denzel Washington ha confermato che The Equalizer 4 e The Equalizer 5 sono entrambi in fase di sviluppo. Pur non rivelando nel dettaglio quanto tempo bisognerà attendere per il prodotto finito, l’attore ha rivelato perché ha capito di voler proseguire nel ruolo di McCall:

Ho detto loro che avrei fatto un altro Equalizer e stiamo facendo il quarto e il quinto. E questo rende felice tante persone, la gente adora quei dannati Equalizer. Ma ho capito che i film di Equalizer sono anche per me, perché sono per la gente. Vogliono che vada a prendere i cattivi. È come se dicessero: ‘Non possiamo prenderli noi, quindi vai tu’. E io rispondo: ‘Okay, lo farò. Aspettate qui, torno subito’.