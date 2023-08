The Equalizer 3 - Senza Tregua: il destino si decide in 9 secondi in una clip in anteprima esclusiva del film

News Cinema

In The Equalizer 3 - Senza Tregua, al cinema dal 30 agosto, ritroviamo Denzel Washington e il suo Robert McCall, che è rimasto l'uomo preciso e freddo che abbiamo conosciuto nei primi due capitoli della trilogia diretta da Antoine Fuqua. Lo dimostra una clip in anteprima esclusiva in cui la tensione è ai massimi livelli.

Robert McCall, che è il protagonista della saga di The Equalizer, è un tipo molto preciso. La sua giornata è scandita da una serie di inderogabili rituali e appuntamenti. In più l'ex agente della DIA è stato addestrato per uccidere nel minor tempo possibile, e quindi sa benissimo quanto ci vuole a liberarsi degli avversari o, viceversa, a mettersi in salvo se esiste un'opportunità di farla franca. Nella clip che vi facciamo vedere oggi in anteprima esclusiva, il personaggio con il volto di Denzel Washington fa bella mostra di un'altra sua caratteristica: l'esser calmo quando si trova in situazioni di pericolo, e anche piuttosto freddo. Davanti a lui ci sono i nemici, ma lui sa che avrà la meglio, e quindi dice al cattivo di turno: "9 secondi è il tempo in cui devi decidere il tuo destino".

In The Equalizer e in The Equalizer 2 abbiamo visto più volte McCall lucido e sicuro di sé, e anche un po’ moralista. Stavolta, però, come ci ha raccontato lo stesso regista Antoine Fuqua, Robert sta per superare il limite, compiacendosi un po’ troppo della morte degli avversari. È come se seminare morte fosse una droga per lui, una necessità. Questo rende il capitolo conclusivo della trilogia di The Equalizer molto complesso e profondo. Del resto il protagonista è invecchiato e stanco, e comincia a pensare di voler fare una vita più tranquilla.

Sia Denzel Washington che Antoine Fuqua sono anche produttori di The Equalizer 3 - Senza Tregua, e si conoscono da una vita, avendo lavorato insieme anche per Training Day e I magnifici 7. Nel cast ci sono anche Dakota Fanning e diversi attori italiani, visto che il film è ambientato in Sicilia. Fra questi, Remo Girone, Gaia Scodellaro, Eugenio Mastrandrea, Andrea Scarduzio, Bruno Bilotta, Gian Piero Rotoli, Andrea Dodero, Salvatore Ruocco, Daniele Perrone.



The Equalizer 3 - Senza Tregua: Il Trailer Ufficiale Italiano del Film - HD

