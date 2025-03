The Electric State, il look di Millie Bobby Brown ispirato da Drew Barrymore

News Cinema

Millie Bobby Brown racconta che il suo personaggio in The Electric State ha tratto ispirazione dal personaggio di Drew Barrymore nel film La mia peggiore amica.

Millie Bobby Brown aveva un’idea di style ben precisa per il suo personaggio protagonista in The Electric State, nuovo film distribuito in streaming su Netflix a partire dal 14 marzo 2025. Accanto a Chris Pratt, l’attrice di Stranger Things ha dato vita ad una nuova trama avvincente sullo schermo in streaming e ha raccontato a Drew Barrymore di aver tratto ispirazione da uno dei suoi personaggi passati per realizzare il look della sua Michelle.

The Electric State, Millie Bobby Brown racconta come Drew Barrymore ha ispirato il look della sua Michelle

Diretto dai fratelli Russo, The Electric State è una commedia fantascientifica ambientata in un mondo retro futuristico dove gli uomini sono in lotta con le macchine. La protagonista, Michelle, è un’adolescente orfana che vive in una società distopica che ha preferito esiliare i robot dopo una rivolta. Ma sarà proprio grazie ai robot che Michelle scoprirà una verità sconvolgente: suo fratello, che credeva morto, in realtà è vivo e ha inviato un robot di nome Cosmo da lei per potersi ricongiungere. Michelle quindi parte per un’avventura non priva di pericoli e lungo il cammino si imbatterà in un contrabbandiere con il suo robot che diventerà suo malgrado compagno di viaggio. Ospite di The Drew Barrymore Show, Millie Bobby Brown ha raccontato alla conduttrice che il look del suo personaggio è stato fortemente ispirato da quello di Drew Barrymore in La mia peggiore amica, thriller erotico del 1992: “Parlando di riferimenti visivi e cartelloni pubblicitari, è vero che sono stata abbastanza fortunata da realizzare la tua mood board?”, ha chiesto infatti Drew Barrymore alla star di Stranger Things. A quel punto l’attrice ha risposto: “No, eri tu la mood board. Dico sul serio, eri al centro”.