The Covenant: un nuovo trailer ufficiale del film di Guy Ritchie con Jake Gyllenhaal

Ecco nuove immagini ufficiali del film che debutterà nei cinema americani il 21 aprile, che in Italia vedremo in streaming su Prime Video in data ancora da confermarsi.

Operation Fortune debutterà su Sky e in streaming su NOW il 17 aprile. Mentre l'atteso Road House, remake del celebre film anni Ottanta con Patrick Swayze, arriverà prossimamente. Ma il regista del primo, Guy Ritchie, e il protagonista del secondo, Jake Gyllenhaal, debutteranno nelle sale americane il 21 aprile con The Covenant, un insolito war movie di cui vi abbiamo già parlato qualche tempo fa.

Basato su una sceneggiatura formata dallo stesso Ritchie assieme a Ivan Atkinson e Marn Davies, The Covenant vede Gyllenhaal nei panni di un soldato americano di stanza in Afghanistan che s'imbarca in una missione impossibile per cercare di salvare il suo interprete, un afghano che gli aveva in precedenza salvato la vita. Nei panni di questo secondo personaggio troviamo l'attore danese di origine irachena Dar Salim, noto anche per la sua partecipazione al Trono di Spade nel ruolo di Qotho, e a completare il cast ci sono, tra gli altri Alexander Ludwig, Antony Starr, Jason Wong e Emily Beecham.

In Italia The Covenant sarà disponibile in streaming su Prime Video in data ancora da confermarsi.

Questo, intanto, è un nuovo trailer ufficiale originale di The Covenant, seguito dalla trama:





The Covenant di Guy Ritchie racconta le vicende del sergente dell'esercito americano John Kinley e dell'interprete afghano Ahmed. Dopo un'imboscata, Ahmed compie sforzi erculei per salvare la vita di Kinley. Quando Kinley viene a sapere che ad Ahmed e alla sua famiglia non è stato concesso un passaggio sicuro per l'America come promesso, deve ripagare il suo debito tornando nella zona di guerra per recuperarli prima che i talebani diano loro la caccia per primi.