Guy Ritchie è tornato: il trailer originale di Operation Fortune: Ruse de Guerre

Un ironico action dai risvolti spionistici con un cast composto da nomi ben familiari ai fan del regista inglese (da Jason Statham in giù) e da qualche interessantissima new entry. Ecco il primo trailer originale di Operation Fortune: Ruse de Guerre.

Il 27 dicembre su Prime Video - la stessa piattaforma che aveva ospitato The Gentlemen - debutterà La furia di un uomo - Wrath Of Man, nuovo action di Guy Ritchie che è il remake di un film francese intitolato Le convoyeur, e che vede protagonista l'attore che lo stesso Ritchie ha lanciato all'inizio delle rispettive carriere: Jason Statham.

E però, siccome l'inglese non è uno che ama stare con le mani in mano, ecco che nemmeno un mese dopo, il 21 gennaio del nuovo anno, negli USA debutterà al cinema un altro film di Ritchie, che si chiama Operation Fortune: Ruse de guerre e di seguito potete vedere il primo trailer originale.

Ancora una volta, la quinta per essere precisi, protagonista di questo film di Guy Ritchie è Jason Statham, che appare nei panni di una super-spia internazionale dai metodi poco ortodossi rispondente al nome di Orson Fortune. Nel cast di Operation Fortune: Ruse de guerre troviamo anche Hugh Grant e Bugzy Malone (entrambi anche in quello di The Gentlemen), Josh Hartnett (lui in quello di La furia di un uomo) e alcune nuove entrate nell'universo del regista come Cary Elwes e soprattutto Aubrey Plaza, bravissima e divertentissima attrice americana che da noi in Italia meriterebbe di essere più conosciuta.

La sceneggiatura del film è stata scritta dallo stesso Ritchie assieme a Ivan Atkinson e Marn Davies.

Operation Fortune: Ruse de guerre, trailer e trama del film di Guy Ritchie



Nel film, la super-spia Orson Fortune (Jason Statham) deve rintracciare e fermare la vendita di una nuova micidiale arma tecnologica in possesso del ricchissimo trafficante d'armi Greg Simmonds (Hugh Grant). Costretto controvoglia a fare squadra con alcuni dei migliori agenti del mondo (Aubrey Plaza, Cary Elwes, Bugzy Malone), Fortune e la sua banda reclutano la più grande star del cinema di Hollywood, Danny Francesco (Josh Hartnett), perché li aiuti in una missione sotto copertura che li porterà in giro per il pianeta e che ha lo scopo di salvare il mondo.