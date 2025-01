The Brutalist e l'utilizzo curioso dell'IA nella pronuncia ungherese, il racconto del montatore

News Cinema

Per The Brutalist di Brady Corbet si cercava la massima credibilità della pronuncia ungherese di Adrien Brody e degli altri personaggi. Così il regista e il montatore Dávid Jancsó hanno avuto un'idea: usare l'IA, ma con una fonte molto, molto vicina.

Vincitore di tre Golden Globe, favorito nella corsa agli Oscar, The Brutalist di Brady Corbet, interpretato da Adrien Brody, Felicity Jones e Guy Pearce, è il film di cui si è parlato e si parlerà nelle prossime settimane (sarà al cinema dal 6 febbraio). Se ne potrebbe però parlare anche per l'applicazione ragionata dell'IA, dove non sembrerebbe così scontato usarla. Ne ha parlato con Red Shark News il montatore Dávid Jancsó, ungherese come il protagonista del film... Leggi anche Paul Schrader: "ChatGPT può scrivere copioni originali e rifiniti", l'opinione provocatoria The Brutalist: Nuovo Trailer Ufficiale in Italiano del Film con Adrien Brody - HD

The Brutalist, l'ungherese perfetto di Adrien Brody si deve all'IA (non generativa)

The Brutalist è interpretato da Adrien Brody, nei panni dell'architetto ungherese László Toth, che con sua moglie Erzsébet cerca una nuova vita negli Stati Uniti dopo la II Guerra Mondiale, sovvenzionato dall'eccentrico milionario Harrison Lee Van Buren (Guy Pearce). Il film di Brady Corbet ha vinto tre Golden Globe per miglior film drammatico, migliore regia e miglior attore protagonista: quest'ultima performance però potrebbe traballare, se qualcuno riflettesse troppo su alcune dichiarazioni del montatore Dávid Jancsó. Quest'ultimo, sostentendo che l'IA non vada demonizzata, ha rivendicato il suo uso non solo in alcune immagini finali (nell'esposizione alla Biennale), ma proprio nella resa ottimale delle voci ungheresi dei personaggi. Si tratta tuttavia di usare l'AI per applicare una correzione puramente umana, peraltro proveniente proprio da lui stesso: Jancsó è nato a Budapest.

La mia madrelingua è l'ungherese e so che è una delle lingue più difficili da pronunciare, è unica. Se vieni dal mondo anglosassone, alcuni suoni possono essere estremamente difficili da riprodurre. Abbiamo prima cercato di ridoppiare le parti più difficili con gli stessi attori, poi abbiamo provato a ridoppiare tutto con altri attori, ma non funzionava. Allora abbiamo valutato altre opzioni. Nella maggior parte dei loro dialoghi ungheresi c'è la mia voce [fusa con i dialoghi del cast tramite Respeecher, ndr]. Siamo stati molto attenti a mantenere le loro performance. Si è trattato principalmente di sostituire qualche lettera qui e lì. Lo puoi fare anche al ProTools [celebre programma di montaggio audio, ndr], ma c'erano così tanti dialoghi ungheresi, che sentivamo di poter accelerare il processo, altrimenti staremmo ancora impantanati nella postproduzione. [...]

La questione AI in questo ambiente è controversa, ma non dovrebbe esserlo. Dovremmo discutere apertamente di quello che i tool di Intelligenza Artificiale possono garantirci. Nel film non c'è niente di realizzato con l'IA che non sia stato già realizzato prima senza. Semplicemente accelera i processi. Usiamo l'IA per creare piccoli dettagli che non avevamo denaro o tempo per girare.