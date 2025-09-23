TGCom24
The Brave and the Bold, James Gunn svela: "Abbiamo un'ottima storia per questo film"

Maria Castaldo

James Gunn ha aggiornato i fan su The Brave and the Bold, svelando che ha finalmente una storia molto buona per il film.

The Brave and the Bold, James Gunn svela: "Abbiamo un'ottima storia per questo film"

The Brave and the Bold potrebbe essere uno dei film più attesi del nuovo DCU di James Gunn. La pellicola introdurrà nel canone DC il nuovo Batman e Damian Wayne, figlio di Bruce Wayne, che imbraccia l'eredità di vigilante e affianca il padre con il nome di Robin. Intervistato nel podcast YMH Studios, Gunn ha anticipato che per la trama del cinecomic ha finalmente un'ottima storia da raccontare.

The Brave and the Bold, James Gunn anticipa di avere "una storia molto buona" per il film

Solo qualche mese fa, James Gunn aveva aggiornato i fan sulla produzione di The Brave and the Bold, svelando di essere al lavoro sulla sceneggiatura del cinecomic. La pellicola introdurrà nel DCU la Batfamily con Bruce Wayne e Damian Wayne nel duo supereroistico Baman e Robin. Ulteriori dettagli sulla trama non sono stati ancora svelati, così come è ancora ignoto chi verrà scelto per interpretare Batman. Diversi attori hanno espresso interesse per il ruolo del vigilante di Gotham City, tra cui Chris Pratt e Brandon Sklenar (It Ends With Us - Siamo noi a dire basta), con numerosi fancasting che hanno invaso il web, tutti puntualmente smentiti da Gunn. Accantonata anche l'ipotesi che Robert Pattinson possa indossare mantello e maschera per il Batman canonico del DCU oltre che per l'Elseworld - di cui è parte The Batman di Matt Reeves -.

James Gunn, a giugno, aveva ammesso di nutrire grandi aspettative per The Brave and the Bold e di avere le idee ben chiare sullo sviluppo del film. La regia del cinecomic è stata affidata a Andy Muschietti (The Flash), mentre sul nome dello sceneggiatore Gunn ha mantenuto il riserbo e si è limitato a confermare che lo script è in fase di scrittura. Nelle scorse ore, ospite del podcast YMH Studios, James Gunn ha poi aggiunto di avere "una storia molto molto buona per il film".

Il regista e CEO dei DC Studios ha anche aggiunto che ha amato tutte le versioni di Batman che sono apparse negli anni tra fumetti e tv, ma che il Batman che più di tutti l'ha colpito è quello di Neal Adams, che con i suoi disegni ha dato nuova linfa al personaggio, aiutando anche a definirne il look, rendendolo iconico:

"Amo il Batman detective, ma anche quello combattente, quello che mostra la forza bruta, ma anche quello della Silver Age, più spassoso, e che è molto più simile a quello della serie tv. Tutte queste versioni di Batman sono davvero cool, ma quella che per me è diventata la versione migliore, quella che amo più di tutti è quella degli anni '70 di Neal Adams, i cui fumetti erano molto più cupi e violenti. Quello è il mio tipo di Batman"
