The Bikeriders: Tom Hardy parla del suo accento del Midwest: "Non sono sicuro di averlo fatto bene"

Tom Hardy, che recita insieme a Jodie Comer e Austin Butler in The Bikeriders, è inglese, e quindi si è dovuto impegnare per per fare proprio l’accento del Midwest. Della maniera di parlare del suo personaggio Johnny l’attore ha raccontato a Variety, ammettendo di non essere certo di aver ottenuto il risultato sperato.

Uno dei nuovi film da non perdere per nessuna ragione al mondo è The Bikeriders, adattamento cinematografico dell'omonimo libro fotografico di Danny Lyon che racconta di un club di motociclisti del Midwest americano degli anni ’60. A trasformarlo in un film è stato il "cantore" del Sud degli States Jeff Nichols, che è venuto a presentarlo a Roma la settimana scorsa insieme al protagonista Austin Butler. C'è un altro artista carismatico però nel film, un attore strepitoso che si ritaglia quasi il ruolo di coprotagonista, oltre che di componente del triangolo non amoroso ma comunque di affetto del quale The Bikeriders racconta. Parliamo di Tom Hardy, che fa la parte del capo del club di centauri, conosciuti semplicemente come Outlaws.

Ora, per essere credibile, l'attore, che è inglese, ha dovuto fare un grande lavoro sull'accento, attirandosi qualche critica. Proprio di questo ha parlato con Variety, oltre che del suo personaggio, che si chiama Johnny e che è un duro a metà.

Tom Hardy parla del suo accento del Midwest: "Non sono sicuro di averlo fatto bene".

A Variety Tom Hardy ha parlato prima di tutto di Johnny, il fondatore del Chicago Outlaw Motorcycle Club:

Di solito quando vedi un film sui motociclisti pensi: Wow, è pelle nera, è sexy. La musica è favolosa, le acconciature sono fantastiche, e quindi è logico recitare in accordo con queste caratteristiche, e quindi per uno come me la scelta più ovvia è andare in controtendenza. Il mio personaggio è un clown tragico (…) Mi sono chiesto: Dov'è l'elemento patetico? Dov'è la disgrazia? Dov'è il momento imbarazzante? Dov'è la debolezza? Devo scarnificare il personaggio. Perché la sua voce è un po’ inquietante? Perché parla un po’ come Bugs Bunny? Cosa dobbiamo infondere a questo macho perché non sembri più tale in modo che io possa riconoscermi in lui? ? Perché io non sono come lui!

Dopo aver ricevuto dal giornalista i complimenti per il suo accento del Midwest, Tom Hardy ringrazia, confessando di non essere sicuro del risultato ("Non so se l'ho fatto bene"). In realtà l'accento non è una delle sue ossessioni, anche se in tanti anni di carriera ci ha restituito grandiose performance vocali, basti pensare al temibile Bane de Il Cavaliere Oscuro: Il Ritorno:

In linea di principio, una delle cose che per me sono importanti è sforzarmi di creare un profilo vocale oltre che fisico. L’accento per me non ha nulla a che vedere con la fonetica o con la precisione, significa evocare un'atmosfera che sia autentica.

Tom Hardy ha poi parlato del rapporto fra Johnny e Billy (Austin Butler) sottolineando quanto il capo degli Outlaws sia geloso di Katy (Jodie Comer), la moglie di Billy. Infine l'attore ha speso parole di lode sia per Jodie Comer che per Austin Butler:

Sono brave persone, hanno talento. Per un veterano come me è una benedizione poter recitare con loro, mi sento molto grato per questo.

The Bikeriders è distribuito da Universal Pictures e nel cast c'è anche Michael Shannon, l'attore feticcio di Jeff Nichols. Il regista lo ha diretto in Take Shelter, Mud, Midnight Special, Shotgun Stories e Loving.