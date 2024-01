The Beekeeper, un record nella carriera di Jason Statham, davvero inaspettato!

News Cinema

ComicBook.com ha notato un particolare record per Jason Statham, ottenuto proprio con l'action The Beekeeper: l'apprezzamento deciso di critica e pubblico, voti alla mano!

Abbiamo la sensazione che a Jason Statham non pesi affatto l'essere associato a quello che a volte con sufficienza viene definito "cinema di genere": dà l'idea anzi di andarne orgoglioso, anche se i suoi sono film che di solito non piacciono alla critica e che, quando non convincono i fan, suscitano ironie taglienti e sberleffi. Ebbene, giustamente ComicBook.com ha notato che uno dei film di genere con Jason Statham, l'ultimo The Beekeeper, sta fondamentalmente piacendo a tutti. E sì, è un suo record personale. Leggi anche The Beekeeper: la recensione del film d'azione con Jason Statham

Jason Statham non è mai piaciuto così tanto come in The Beekeeper