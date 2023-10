The Beekeeper: Jason Statham contro il sistema nel trailer del nuovo violento action di David Ayer

News Cinema

David Ayer dirige il violento revenge movie The Beekeeper, con Jason Statham nel ruolo del giustiziere. Ecco il trailer originale non censurato del film che uscirà in Italia il prossimo gennaio. Nel cast anche Josh Hutcherson e Jeremy Irons.

Uscirà al cinema in Italia con 01 Distribution l'11 gennaio 2024 The Beekeeper, il nuovo film del regista di Suicide Squad, David Ayer, che ha come protagonista Jason Statham nelle vesti del giustiziere di turno. Come regola ormai dei moderni action/revenge, la violenza non è risparmiata, anche se stavolta l'eroe combatte per una buona causa, addirittura contro un sistema corrotto. Ecco il trailer.

The Beekeeper, cast e trama

Come avete visto nel trailer, il capo dei cattivi è interpretato da Jeremy Irons. Nel cast anche Josh Hutcherson, Emmy Raver-Lampman, Bobby Naderi, Minnie Driver e Phylicia Rashad. La sceneggiatura è di Kurt Wimmer. La storia è quella dell'"apicoltore", un uomo che vive una vita tranquilla ma è in realtà l'ex agente di un'organizzazione potente e pericolosa conosciuta come "Beekeepers", appunto apicoltori. Il loro motto è "denuncia la corruzione. Combatti il sistema. Proteggi l'alveare". E il nostro Beekeeper lo farà, soprattutto per proteggere i deboli dall'avidità dei prepotenti. Una specie di cavaliere senza macchia e senza paura del ventunesimo secolo, insomma, capace di far fuori da solo un numero imprecisato di avversari.