The Beekeeper 2, Jason Statham torna in azione nella prima immagine del sequel

Jason Statham è di nuovo attivo sul set di The Beekeeper 2, come testimonia il primo scatto dietro le quinte mostrato dal regista.

The Beekeeper 2 ha avviato la produzione da qualche settimana riportando ancora una volta l’Adam Clay di Jason Statham al centro dell’azione. Thriller incentrato su una missione di vendetta, è approdato al cinema nel corso del 2024 riscuotendo successo al botteghino, incassando circa 160 milioni di dollari. Dopo il primo capitolo diretto da David Ayer, Adam Clay ha ottenuto il via libera per un sequel diretto attualmente in fase di produzione con un nuovo regista nel team: la scelta è ricaduta su Timo Tjahjanto ed è stato proprio quest’ultimo, di recente, a condividere un primo scatto di Jason Statham di nuovo sul set.

The Beekeeper 2, il regista mostra Jason Statham di nuovo sul set per il sequel

In The Beekeeper, è stata introdotta la storia di Adam Clay, un ex agente segreto di alto livello allontanatosi da quelle dinamiche pericolose che sceglie di dedicarsi ad una vita più tranquilla, da apicoltore. Quando, poi, scopre che la sua vicina di casa si è tolta la vita a seguito di una truffa, l’ex agente intraprende una missione di vendetta per scoprire chi si nasconde dietro quella truffa.

Il sequel non ha ancora rivelato di cosa parlerà, perché la trama risulta ancora top secret, ma è probabile che seguirà l’impostazione del precedente capitolo. Secondo quanto riferito finora, anche Jeremy Irons riprenderà il ruolo di Wallace Westwyld nel sequel. mentre tra le novità figura Pom Klementieff, nome ben noto al pubblico Marvel per la sua esperienza maturata con i Guardiani della Galassia e apparsa di recente nel franchise di Mission: Impossible. Ma chi interpreterà in The Beekeeper 2 al momento non è dato sapere. Tra le novità del cast figura anche l’ex wrestler Adam Copeland.

Nell’immagine condivisa dal regista, non emergono dettagli degni di nota. Lo scatto in bianco e nero ritrae il protagonista sorridente e il regista al suo fianco, testimoniando l’inizio delle riprese. La tabella di marcia procede spedita, con una finestra d'uscita fissata per il 2027.



