The Beast: il primo trailer originale del film di Bertrand Bonello

Presentato in concorso al Festival di Venezia 2023, il nuovo film del regista francese con protagonista una radiosa Léa Seydoux arriverà prossimamente nei cinema italiani con I Wonder Pictures.

In Francia uscità il 7 febbraio 2024, e poi lo vedremo probabilmente solo dopo, distribuito da I Wonder Pictures. Ma l'attesa per The Beast, il nuovo film di Bertrand Bonello con Léa Seydoux protagonista, si fa già sentire.

Il film è stato presentato lo scorso settembre in prima mondiale, in concorso, al Festival di Venezia, dove è stato accolto con pareri opposti da parte degli addetti ai lavori: ma è pur vero che nel caso del cinema di questo regista, la polarizzazione è figlia del contenuto e non di quella becera tendenza contemporanea a gridare o al capolavoro, o alla ciofeca.

Questa la trama ufficiale del film, che si dipana lungo tre distinti piani temporali: il 1910, il 2014 e il 2044.

In un futuro prossimo dove l'intelligenza artificiale regna suprema, le emozioni umane sono considerare una minaccia. Per liberarsene completamente, Gabrielle deve purificare il suo DNA viaggiando nel passato e nelle sue vite precedenti. Lì si riunisce con Louis, il suo grande amore, ma viene investita da una grande paura: una premozione della catastrofe che sta arrivando.

Al fianco di Léa Seydoux, nel ruolo di Louis, c'è George MacKay, e qui potete leggere la recensione scritta da Venezia da Mauro Donzelli, che non era tra gli entusiasti.

Ma Bonello, da Nocturama in avanti, è un regista davvero molto interessante, e siamo certi che The Beast non mancherà di trovare i suoi estimatori.

Intanto, questo è il suo primo trailer ufficiale originale, seguito dal poster: