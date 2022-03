News Cinema

The Batman, Zoe Kravitz poteva essere Catwoman già per Christopher Nolan

di Domenico Misciagna 08 marzo 2022 13

Zoe Kravitz, interprete di Catwoman in The Batman, ha raccontato che un suo provino per Il cavaliere oscuro - Il ritorno non andò come previsto... e l'umiliò. Ma aggiunge considerazioni preziose.