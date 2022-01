The Batman, Robert Pattinson rettifica: "Certo che mi sono allenato"

News Cinema

Scherzando sul suo atteggiamento "britannico", Robert Pattinson ha smentito una voce su The Batman generata da lui stesso: è vero che non si è allenato per la parte di Bruce Wayne?

Con l'avvicinarsi di The Batman, nelle sale il 3 marzo, Robert Pattinson parla sempre più spesso con la stampa, ma ammette di avere un atteggiamento che può cacciarlo nei guai, presso i fan e in generale nell'ambiente dello spettacolo. Oltre un anno fa aveva per esempio dichiarato di non essersi dato pena per allenarsi, per ottenere il fisico giusto a interpretare Bruce Wayne. Ora scherzando ritratta...



Robert Pattinson: "Interpreti Batman, devi allenarti per forza!"

Nel maggio del 2020 Robert Pattinson, che non aveva ancora ben compreso come l'interpretazione di un mito come The Batman lo ponesse sotto i riflettori, liquidò in un'intervista con GQ l'ossessione per la palestra, alla vigilia di questi ruoli: "A stento ho fatto qualcosa. Se ti alleni in continuazione, sei parte del problema. Fai scattare il precedente. Nessuno lo faceva negli anni Settanta. Persino James Dean non era proprio pompato." Ora è tornato sull'argomento in un'altra intervista con Movie Maker, però i toni sono diversi... o sono sempre quelli?

Quella cosa ancora mi perseguita. Penso sempre che sia molto imbarazzante parlare di come ti stai allenando. Mi sa che è una cosa inglese. A meno che tu non sia in una forma incredibile, tanto che incuriosisci sul serio la gente, tipo: "Come hai ottenuto questa perfezione fisica?" Interpreti Batman. Ti alleni. Penso poi di aver fatto quell'intervista quando ero in lockdown in Inghilterra. Mi stavo allenando di meno. Mi ricorda quella volta che tipo a 21 anni dissi in un'intervista che non mi lavavo i capelli. Son quindici anni che la sconto.

Insomma, tranquilli: come s'intuisce dai trailer, Robert Pattinson si presenterà all'appuntamento con The Batman in forma decente. Dopo il film di Matt Reeves, lo rivedremo anche protagonista di Mickey7, nuova fatica di Bong Joon Ho, autore di Parasite. Leggi anche The Batman, Robert Pattinson pensa ai seguiti, mentre arriva un nuovo motion poster