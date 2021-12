The Batman, Robert Pattinson pensa ai seguiti, mentre arriva un nuovo motion poster

News Cinema

Robert Pattinson ha spiegato che è pronto a un prosieguo di The Batman di Matt Reeves, nel frattempo pubblicizzato da un nuovo motion poster condiviso dal regista. Appuntamento in sala al 3 marzo.

Il 3 marzo del 2022 arriverà in sala l'atteso The Batman, rivisitazione super-noir del mito di Bob Kane, diretta questa volta da Matt Reeves e interpretata da Robert Pattinson, il quale ha candidamente confermato a Empire di essere pronto a ripetere l'esperienza... magari in un The Batman 2 e anche in un The Batman 3. Nel frattempo, il regista ha condiviso su Twitter un nuovo motion poster del lungometraggio targato Warner Bros. e DC Comics. Leggi anche The Batman: Il Bruce Wayne di Pattinson è ispirato a Kurt Cobain

The Batman, Robert Pattinson pronto ai sequel

Robert Pattinson è pronto a fare di The Batman una trilogia, stando a quello che dice: "Mi sono fatto una specie di mappa per capire come si dovrebbe evolvere la psicologia di Bruce nel corso di altri due film. Mi piacerebbe esserci." Gli fa in un certo senso eco nello stesso articolo anche il producer Dylan Clark, che dice: "Speriamo di poter porre delle fondamenta sulle quali costruire storie". Si può dire che stia già accadendo, visto il recente annuncio della serie spin-off per HBO Max Gotham PD incentrata sul Gordon di Jeffrey Wright, nonché un'altra interamente dedicata al Pinguino di Colin Farrell (che comunque apparirà anche nella prima). Pattinson e Clark parlano però ovviamente di un ciclo cinematografico vero e proprio: se il film avrà successo, troviamo molto probabile una trilogia "autoriale" slegata dal DC Extended Universe, sulla scia dell'indimenticabile esperienza nolaniana.