The Batman, Eiza Gonzalez ad un passo dall’interpretare Catwoman: “È stato sconvolgente"

Durante la fase dei casting di The Batman, anche Eiza Gonzalez è stata coinvolta come potenziale Catwoman, ruolo poi andato a Zoe Kravitz.

Mentre The Batman ha annunciato ufficialmente che il sequel arriverà più tardi al cinema rispetto a quanto previsto inizialmente, Eiza Gonzalez ha raccontato di aver partecipato alle fasi di audizione del primo capitolo per interpretare Catwoman, personaggio poi andato a Zoe Kravitz. Nonostante il dispiacere, Eiza Gonzalez ha elogiato il talento della collega ammettendo che Zoe Kravitz era perfetta per il ruolo al fianco di Robert Pattinson.

Di ritorno sullo schermo con Il problema dei tre corpi (3 Body Problem), Eiza Gonzalez ha raccontato ai microfoni di ComicBook di aver manifestato interesse nei confronti di un personaggio iconico dell’universo DC, poi andato a Zoe Krativz. Avrebbe potuto interpretare Catwoman in The Batman, considerato che la sua performance è stata presa in considerazione dalla Warner Bros per il ruolo. A detta dell’attrice, è arrivata ad una fase avanzata del processo di casting fino ai test davanti alla telecamera. Nel corso dell’intervista con ComicBook, non ha approfondito molto l’argomento: potrebbe aver indossato il costume di scena di Catwoman oppure no. Eppure, grazie a quell’esperienza, nonostante il dispiacere Eiza Gonzalez ha capito che non si rivede particolarmente nel mondo dei supereroi per cui ha tratto una preziosa lezione da quel rifiuto:

Non lo vedo nel mio futuro. Voglio dire, è come se avessi avuto la mia opportunità e semplicemente non accadrà più. Quindi penso che non sia proprio nelle carte per Eiza Gonzalez e va bene così. In realtà penso che quando ero più giovane mi emozionava davvero quest’idea, ma sono passati tanti anni. Ero così entusiasta quando ho fatto i test davanti alla telecamera per The Batman. E l'intero processo è stato sconvolgente e non riuscivo a crederci perché ero un'enorme fan di Catwoman. Quando non ho ottenuto la parte, in quel momento, sono rimasta sconvolta.

Pur non avendo ottenuto il ruolo della vita all’epoca e nonostante il dispiacere, ha ammesso di essere felice che la parte sia andata a Zoe Kravitz:

Ma poi ho visto il film e ho pensato: 'Wow, l'ho amato. Ho amato lei'. Ho adorato Zoe in quel ruolo. Sono stata semplicemente così ossessionata con quello che Matt Reeves aveva creato e ora penso che sia bello vedere le persone che vengono scelte per il ruolo giusto e che mi piace vedere come membro del pubblico. Mi sarebbe piaciuto se avessi avuto quell'opportunità. Ma sono semplicemente una geek, nel senso che mi piace vederlo e non mi dispiace più mentre lo guardo.