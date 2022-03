The Batman, ecco le affascinanti concept art di Gotham City

News Cinema

Jaime Jones, bozzettista per The Batman di Matt Reeves, ha condiviso su Twitter tre delle immagini preparatorie realizzate per il film con Robert Pattinson. Sono vicine e in un caso quasi indistinguibili da alcune inquadrature, a testimonianza di quanto lo stile visivo del lungometraggio sia stato meditato e cesellato.

Giunto a 460 milioni di dollari d'incasso mondiale, The Batman di Matt Reeves con Robert Pattinson sta raccogliendo i suoi estimatori: la sua cifra stilistica è senza dubbio una profonda cupezza della messa in scena, con una cura particolare non solo della fotografia del candidato all'Oscar Greig Fraser, ma anche del production design, gestito da James Chinlund. Dietro alla messa in scena però c'è sempre, nel caso dei blockbuster, un lavoro esteso di concept art, di bozzetti che definiscono l'atmosfera del film che esisterà. L'artista Jaime Jones ne ha condivisi tre su Twitter. Leggi anche The Batman, il direttore della fotografia sullo stile di ripresa del film The Batman: Il Nuovo Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

The Batman, i bozzetti di Jaime Jones per le location e l'atmosfera del film

Attivo per la Warner Bros. già da L'uomo d'acciaio, collaboratore del regista Matt Reeves già in Apes Revolution - Il pianeta delle scimmie (2014), il concept artist Jaime Jones ha condiviso su Twitter tre dei bellissimi artwork che ha realizzato per The Batman, esordio di Robert Pattinson nei panni di Bruce Wayne. In particolare l'immagine della sopraelevata, per luci, angolazione e scenografia, ci sembra di averla vista riprodotta esattamente dal vero nel film. Per il resto anche gli altri lavori definiscono perfettamente l'atmosfera noir del lungometraggio. E nessuna delle tre immagini sfigurerebbe come poster, se possiamo permetterci un suggerimento alla Warner Bros. / DC Comics per qualche gadget di un certo stile.