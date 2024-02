The Batman 2, il commissario Gordon sarà approfondito? Risponde Jeffrey Wright

News Cinema

Ci vuole tempo per vedere in sala The Batman 2 con Robert Pattinson, ma Jeffrey Wright, interprete del commissario Gordon già nel primo film, ha detto come gli piacerebbe affrontare il personaggio nel sequel. Stanno veramente andando in quella direzione?

È un buon periodo per Jeffrey Wright, nominato all'Oscar 2024 come protagonista di American Fiction: l'attore tornerà ovviamente a vestire i panni del Commissario Gordon in The Batman 2 con Robert Pattinson, ancora una volta diretto da Matt Reeves, al cinema nell'ottobre 2025. Difficile che a questo punto Wright non abbia per le mani nemmeno un soggetto (come invece sostiene), ma allo stesso tempo non può rivelare nulla: può tuttavia raccontare a Discussing Film quali siano stati i suoi desiderata per il personaggio, da lui posti all'attenzione del regista... Leggi anche The Batman 2, James Gunn risponde ai rumors sul presunto villain del film

Jeffrery Wright in The Batman 2: "Com'è Gordon sotto la sua maschera?"

The Batman 2 sarà nelle sale nell'ottobre 2025, quindi si girerà di certo entro quest'anno. La Warner Bros. Discovery ha stralciato questo lungometraggio dal nuovo DC Universe in preparazione presso i DC Studios (il cui primo atto ufficiale sarà Superman Legacy nel luglio 2025), collocandolo tra i film d'autore "DC Elseworlds", tra i quali c'è peraltro anche Joker: Folie à Deux, al cinema nell'ottobre 2024. Wright è a suo agio nel mondo di Matt Reeves costruito sul tormentato Robert Pattinson, e d'altronde Jeffrey è in un periodo felice: è tra le nomination all'Oscar 2024 come miglior attore protagonista per American Fiction, in streaming su Prime Video. Non può rivelare come Gordon verrà trattato in The Batman 2, però ci rivela quali siano state le sue intenzioni, espresse a Reeves...

Beh, mi sa che non è una buona idea anticipare Matt. Una delle cose di cui ho parlato con lui un po' è che, interpretando il ruolo, mi sono posto domande sulla sua vita privata, penso alle persone che hanno il suo livello di responsabilità, questa faccia pubblica della rettitudine, del bene. Mi chiedo cosa ci sia sotto il Commissario Gordon, perché Batman indossa il suo cappuccio, ma in un certo senso Gordon indossa pure una maschera. Gordon rappresenta la giustizia in un modo, attraverso questo tipo di rettitudine, non è un santo, mi chiedo cosa ci sia al di là della maschera. Quali sacrifici deve prendere in considerazione? Perché dà tantissimo a questa sua figura pubblica, al suo dovere civico. Quanto gli pesa, sotto quella maschera? Queste sono domande a cui potrebbe essere interessante rispondere, ma vedremo. Non vedo l'ora di leggere il copione e di tuffarmici di nuovo, ma ne so quanto voi al momento. Presto sapremo!