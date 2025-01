The Batman 2 e una seconda stagione per The Penguin? Matt Reeves riflette

News Cinema

Mentre il progetto di The Batman 2 va avanti, nonostante i ritardi, il regista Matt Reeves sta pensando anche a un prosieguo per The Penguin e a eventuali nuovi spin-off. Ma la priorità è il film con Pattinson, come ha spiegato a MTV News.

Intercettato da MTV News in un evento, il regista Matt Reeves ha continuato a rassicurare i fan su The Batman II con Robert Pattinson, confermando che rimane la sua priorità, anche se nessuno del suo team può smettere di pensare al successo della serie The Penguin. Nonostante il film sia stato posticipato al 2027, comunque non si penserà alla serie o ad altri spin-off, finché il secondo capitolo della saga di Bruce Wayne non sarà per lo meno ben avviato... e si gira a relativamente stretto giro.



The Batman II si gira entro l'anno, una seconda stagione di The Penguin è sempre nei pensieri