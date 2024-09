The Batman II, cosa dobbiamo aspettarci secondo il regista Matt Reeves: c'è un legame con la serie The Penguin?

News Cinema

Chiacchierando con SFX Magazine, il regista Matt Reeves ha spiegato che The Batman II sarà girato l'anno prossimo. Ha inoltre spiegato quale approccio dobbiamo aspettarci alla storia e al mondo di Bruce Wayne. C'è un legame stretto con la serie The Penguin interpretata da Colin Farrell?

Il 20 settembre Sky proporrà la miniserie The Penguin con Colin Farrell, spin-off di The Batman con Robert Pattinson, diretto da Matt Reeves: a questo proposito il regista, che è alle ultime battute della preproduzione su The Batman II, ha parlato dei legami della nuova sceneggiatura con la serie, e ha spiegato a SFX Magazine cosa ci si debba aspettare dal secondo capitolo noir dedicato al personaggio di Bob Kane. Sempre rigorosamente una chiave realistica. Leggi anche The Batman, Zoe Kravitz sul ritorno di Catwoman: "C'è così tanto da esplorare"

Matt Reeves su The Batman II: "La storia di una corruzione profonda"

Così come Joker: Folie à Deux, anche The Batman II di Matt Reeves non rientrerà nel nuovo DC Universe gestito da James Gunn e Peter Safran, collocandosi invece in quella zona autorialmente libera denominata "DC Elseworlds". Ne fa parte anche la miniserie The Penguin, incentrata sull'ascesa al potere di Oswald "Oz" Cobb / Pinguino, che già nel primo The Batman era stato interpretato da Colin Farrell. La serie, che ha come showrunner Lauren LeFranc, vede tra i gli executive producer anche lo stesso Reeves, che conferma l'assoluto legame dello show con The Batman II. Matt ribadisce anche le tematiche che incontreremo nel secondo capitolo delle cupe avventure del Batman pattinsoniano... Le riprese dovrebbero svolgersi il prossimo anno, il copione è quasi terminato.

The Batman II è assolutamente connesso alla conclusione narrativa della serie. Ci sono dettagli che proprio hanno un legame diretto col modo in cui il prossimo film comincia, nella maniera in cui Oz entra in quel mondo e passa il testimone di nuovo a Batman, impegnato su un altro caso. [...] Queste storie vogliono essere una meditazione su come Gotham è diventata quello che è. È un posto molto brutale, stiamo scavando per spiegarci come mai la vita di queste persone sia così. L'epica storia di The Batman II scaverà nella corruzione profonda, toccherà tematiche che lo stesso Bruce non si aspettava nel primo capitolo. I suoi semi sono stati piantati nel primo film, le cose si espanderanno e vi mostreranno aspetti inediti del personaggio. [...] Batman è sempre in guerra con queste forze, ma sono forze che non si possono mai davvero esorcizzare del tutto. [...]

Per me la cosa importante era trovare un modo di prendere queste icone pop, questi personaggi mitici che tutti conoscono, e tradurle in modo tale che Gotham sembrasse un luogo reale. Potremmo spingerci ai limiti del realismo, ma non diventeremmo mai completamente fantastici. Tutto deve sembrare molto realistico. Questo non significa che non vedrete personaggi amati, vogliamo assolutamente mostrarli.