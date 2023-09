Thanksgiving: Eli Roth parla del suo nuovo splatter e spiega perché ci sono voluti 15 anni per farlo

News Cinema

In un'interessante intervista rilasciata a Collider, Eli Roth parla del suo ritorno al cinema splatter con Thanksgiving, basato sul finto trailer di Grindhouse e spiega il motivo del ritardo.

Collider pubblica una lunga e interessante intervista ad Eli Roth, il cui Thanksgiving arriverà al cinema ben 15 anni dopo il finto trailer contenuto in Grindhouse. Il regista, che torna al genere slasher che gli ha dato la fama, chiarisce in questa conversazione quanto sarà splatter il film, particolari sulla trama e perché c'è voluto tanto tempo per trasformare quell'idea in un lungometraggio, il terzo, dopo i film tratti da Machete e Hobo WIth a Shotgun, nato dai trailer inseriti nel double bill di Quentin Tarantino e Robert Rodriguez.

Quanto sarà splatter Thanksgiving?

In merito alla quantità di sangue che vedremo in Thanksgiving, Eli Roth ha risposto: "Non direi che siamo dalle parti di Terrifier 2, ma è molto più sul genere di Cabin Fever e Hostel, cioè un film R-rated distribuito al cinema da uno studio importante (Tristar/Sony Pictures, ndr), ma è completamente folle. Voglio che tutti urlino 'oh mio DIo, non posso credere che l'abbiano fatto', è quel genere di film, ma non va nella direzione che vi aspettereste. Il desiderio è quello di superare quanto è stato fatto nel finto trailer, ma che colpisca la gente in modi in cui non se lo aspetta. Quello è il trucco".

Perché è passato tanto tempo da Grindhouse: i dubbi sulla trama di Thanksgiving

Anche se il primo trailer, che vedete sotto, ha scene che richiamano quello finto che ha dato origine al film, in realtà la storia di Thanksgiving parte proprio da presupposti molto diversi: "Dal momento che si basa su un finto trailer, deve essere all'altezza delle aspettative, ma non posso limitarmi a ricreare quel che ho fatto prima perché allora, stranamente, diventa noioso. Perciò devi sorprendere il pubblico in modi inattesi". Quanto poi al fatto che ci siano voluti tutti questi anni per fare il film, i motivi sono stati concreti ma anche strutturali: "Abbiamo provato a farlo. Ci sono stati problemi di diritti e poi è arrivata la pandemia. Abbiamo anche cercato di avere la sceneggiatura giusta. Per anni, non ho fatto che unire i puntini a partire dal trailer e poi mi sono chiesto se non stessi girando solo le scene in mezzo a quello che avevo già fatto". Alla fine, l'input decisivo è arrivato dal cosceneggiatore Jeff Rendell: "La grande rivelazione è stata che mi disse, "devi solo far finta che il film Thanksgiving del 1980 esisteva realmente, ma era così estremo che ogni copia è stata distrutta ed è sopravvissuto solo il trailer. Questo film è il reboot di quello. Ogni copia della sceneggiatura è stata bruciata, ogni copia fisica distrutta e l'unica cosa sopravvissuta è proprio quel trailer, negli angoli più oscuri di internet. Quindi dobbiamo fare un film basato su questo, il reboot di quello che c'era prima'. Questo mi ha dato la giusta spinta creativa per dire 'posso usare un paio delle mie cose preferite del trailer, ma non mi devo preoccupare di ricrearlo', perché quello era il trailer di un film di cui sono state distrutte tutte le copie e questo sarà un film autonomo".

Non sappiamo voi, ma noi aspettiamo con molta curiosità questo Thanksgiving, di cui vi riproponiamo il trailer. Nel frattempo Eli Roth ha anche creato una serie animata Young Adults, Fright Krewe, che debutta su Hulu il 2 ottobre.