Thanksgiving: Eli Roth condivide le prime foto del suo slasher dal set con Patrick Dempsey

Sono in pieno svolgimento le riprese di Thanksgiving, il nuovo slasher di Eli Roth con Patrick Dempsey e il regista condivide sui social le prime foto dal set col cast

Siamo tutti curiosi di assistere al ritorno di Eli Roth al genere che lo ha reso famoso, con film come Cabin Fever e i due Hostel, ovvero l'horror slasher. Sono in pieno svolgimento in Canada le riprese di Thanksgiving, che nasce dal finto trailer contenuto in Grindhouse e che conta su un cast davvero notevole, spesso alla sua prima prova con questo genere di horror estremo, come Patrick Dempsey. Il 18 aprile Eli Roth ha festeggiato il suo cinquantunesimo compleanno pubblicando sui suoi profili social una serie di allegre foto del set, che potete trovare qua sotto.

Thanksgiving: il cast e quando lo vedremo

Nel finto trailer inserito in Grindhouse, il double bill di Quentin Tarantino (A prova di morte e Planet Terror), un serial killer imperversava in una cittadina del Massachussets, durante le festività del giorno del Ringraziamento. In una delle scene lo stesso Eli Roth veniva decapitato mentre faceva l'amore in una decappottabile. 15 anni dopo, il film è in lavorazione. Protagonisti sono Patrick Dempsey, Addison Rae, Jalen Thomas Brooks, Milo Manheim, Nell Verlaque, Gina Gershon, Tim Dillon e Rick Hoffman. In America Thankgsiving uscirà ovviamente per la festività, il 17 November 2023, speriamo presto anche da noi.