Thanksgiving: ecco anche il trailer italiano ufficiale del nuovo horror di Eli Roth

Arriva nei nostri cinema il 16 novembre con Eagle Pictures Thanksgiving, il nuovo splatter di Eli Roth che prende spunto dal finto trailer di Grindhouse per declinare la storia in modo inedito e cruento. Ecco il trailer italiano ufficiale.

Finalmente arriva la notizia attesa da molti appassionati di horror e soprattutto di questo progetto di Eli Roth, che arriva dopo tantissimi anni sul grande schermo: Thanksgiving, nato da una costola di Grindhouse, ovvero dal finto trailer inserito nel film di Tarantino/Rodriguez, rielaborato oggi per una rilettura davvero originale e orrorifica della festa, arriverà nei cinema italiani il 16 novembre. Eagle Pictures, che lo distribuisce, ha diffuso con l'occasione il trailer italiano.

Thanksgiving: cast e trama del film

Se volete saperne di più sulla gestazione e lo sviluppo del Thanksgiving che vedrete al cinema, qua il nostro articolo con l'intervista a Eli Roth. Intanto vi ricordiamo il cast del film, composto da Rick Hoffman, Gina Gershon, Patrick Dempsey, Addison Rae, Milo Manheim, Nell Verlaque, Karen Cliche e molti altri. Come avete visto nel trailer, gli abitanti della cittadina dove la Festività del Ringraziamento ha avuto inizio, vengono decimati in modi atroci da un misterioso killer mascherato da Padre Pellegrino, che utilizza per gli omicidi gli oggetti che si usano in genere per cucinare le pietanze, il cui piatto forte è il tacchino, che si mangiano con la famiglia in quel giorno dedicato al rendere grazie per i doni della terra e, per traslato, per le persone care e le cose che ci rendono la vita migliore. Non in questo caso, ovviamente. Questa la trama ufficiale:

"Dopo che la rivolta durante un Black Friday (il venerdì successivo al Thanksgiving, ndr) finisce in tragedia, un misterioso killer che si ispira al Thanksgiving terrorizza Plymouth nel Massachussets, luogo di origine della festività. Con la decimazione dei residenti uno dopo l'altro, quelli che sembrano inizialmente casuali omicidi per vendetta, si rivelano ben presto parte di un piano molto più esteso per le festività. La città scoprirà l'assassino e sopravviverà alle feste... o finirà ospite del suo perverso banchetto?".