Terrifier 4: Damien Leone annuncia ai fan lo script del capitolo finale

News Cinema

Su Instagram Damien Leone annuncia ai fan di Terrifier che con il quarto capitolo la saga splatter avrà una degna conclusione.

Ieri era il compleanno di Damien Leone, e per festeggiare il creatore della sadica saga splatter di Art the Clown, Terrifier, il regista ha fatto un regalo ai fan della sua serie low budget di enorme e inatteso successo, annunciando, nel post Instagram che vedete qua sotto, di stare scrivendo il quarto e finale capitolo, che darà loro molte soddisfazioni.

Damien Leone scrive ai fan

Questo ha scritto ai fan Damien Leone: "Grazie ille a tutti per i vostri fantastici auguri di compleanno. Sono davvero fortunato a conoscere così tanti esseri umani fantastici. Potrei anche approfittare di questo giorno e fare a tutti i fan di Terrifier un piccolo regalo in cambio. La sceneggiatura di Terrifier 4 è in fase di scrittura e sta prendendo forma la conclusione della saga di Terrifier più epica, spaventosa, elettrizzante, emozionante e soddisfacente possibile. Personalmente non sono mai stato più elettrizzato nel vedere una delle mie sceneggiature arrivare al cinema come stavolta. P.S. In questo episodio rivelerò finalmente l'origine di Art. Grazie a tutti ancora"