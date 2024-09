Terrifier 3: il trailer italiano ufficiale del nuovo violentissimo slasher con Art il Clown

News Cinema

Arriva al cinema il 7 novembre (con anteprime fissate per Halloween) il terzo capitolo della sanguinosa saga horror di Damien Leone. Ecco trailer e trama di Terrifier 3.

State pronti, e reggetevi forte, perché dal 7 novembre (con anteprime fissate per Halloween, il 31 ottobre) arriverà per la prima volta nelle sale italiane Art il Clown, lo spietato e sanguinario killer protagonista della serie di Terrifier, creata e diretta da Damien Leone, divenuto immediatamente una delle maschere horror più amate di sempre.

Il film che sarà distribuito da Midnight Factory, etichetta di Plaion Pictures, è Terrifier 3, terzo capitolo della serie slasher a altissimo tasso di gore che ha fatto faville in tutto il mondo e mandato in un sanguinosissimo brodo di giuggiole gli appassonati del genere.

Grazie anche un budget più alto tra quelli avuti fino a questo momento da Leone, Terrifier 3 spinge l’orrore a un nuovo livello, portando sul grande schermo tutta brutalità e gli ettolitri di sangue che sono diventati marchio distintivo della saga, con scene talmente scioccanti da aver fatto sentire male addirittura David Howard Thornton, l'attore che interpreta Art. In questo nuovo capitolo il regista espande ulteriormente l’universo di Terrifier, esplorando ancor più le motivazioni dietro alle azioni di Art, stavolta accompagnato nella sua sadica crociata da una partner altrettanto crudele: la diabolica Victoria. Protagonista nel ruolo della final girl è ancora una volta Sienna Shaw (Lauren LaVera), eroica sopravvissuta al massacro del secondo capitolo, costretta ad affrontare nuovamente la propria nemesi assieme al fratello Jonathan (Elliott Fullam). Oltre ai nomi ben noti ai fan, Terrifier 3 dà però spazio a molti personaggi nuovi, con la partecipazione di leggende dell’horror quali il maestro degli effetti speciali Tom Savini (Zombi di George Romero, Dal tramonto all'alba di Robert Rodriguez).

Ecco qui di seguito trama e trailer italiani ufficiali di Terrifier 3.

Creduto morto dopo il massacro avvenuto cinque anni prima, lo spietato Art il Clown torna a seminare il terrore durante il periodo più magico dell’anno, proprio quando Sienna e Jonathan - sopravvissuti al folle killer - si accingono a celebrare il Natale, convinti ormai di essere fuori pericolo. Art però, strisciato nei panni di Babbo Natale, è pronto a regalare nuovi incubi agli abitanti di Miles County e a dimostrare che nessuna festività è al sicuro.