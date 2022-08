Terrifier 2: un clown fa mattanza durante la notte di Halloween nel trailer dell'horror slasher

News Cinema

È arrivato il trailer di Terrifier 2, sequel di Terrifier e horror particolarmente sanguinolento che ha per protagonista un personaggio chiamato Art the Clown. È più cattivo e feroce di Pennywise oppure no?

Gli appassionati di horror conosceranno certamente lo slasher movie Terrifier, uscito nel 2016 e diretto da Damien Leone. Ne era protagonista un personaggio chiamato Art the Clown che era già stato il personaggio principale di due cortometraggi e di un lungometraggio dello stesso regista. Uscito in un numero limitato di sale, Terrifier è stato poi acquistato da Netflix.

La trama di Terrifier 2

Come molti sapranno, Damien Leone ha girato anche il sequel, intitolato Terrifier 2 e in arrivo nelle sale USA il 6 ottobre. L'attore che interpreta Art The Clown è, come in Terrifier, David Howard Thornton, che è andato a sostituire Mike Giannelli. E’ da notare che, nel sadico e impressionante finale di Terrifier, Art The Clown faceva una brutta fine. Nel sequel viene misteriosamente riportato in vita. La vicenda si svolge circa un anno dopo gli eventi del primo film e sempre durante la notte di Halloween e le ore che la precedono. Protagonisti della storia sono Sienna Shaw (Lauren LaVera) e suo fratello Jonathan (Elliot Fullam). Mentre la prima è impegnata a organizzare una gigantesca festa per Halloween, il secondo avverte una crescente fascinazione per il clown, tanto da desiderare di mascherarsi come lui nella notte delle streghe. Art, dal canto suo, se ne va in giro ad ammazzare persone.

Il trailer di Terrifier 2

Il trailer di Terrifier 2 fa davvero paura. Ritroviamo il pagliaccio assassino e osserviamo le terribili conseguenze di un scambio di persona. Il sangue scorre, schizza sui muri e c'è perfino un bambino davanti a una gigantesca ciotola piena di Cornflakes che ha gli occhi rovesciati e la bocca sporca proprio di sangue. Quanto ad Art, è agghiacciante e sembra più malvagio perfino del Pennywise di IT. Vedere per credere