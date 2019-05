Terminator: Destino Oscuro, il primo trailer italiano è tra noi!

Il primo trailer di Terminator: Destino Oscuro è finalmente tra noi. Il nuovo reboot del franchise, questa volta diretto dal Tim Miller di Deadpool, è prodotto da James Cameron e anche per questa ragione si propone di rilanciare il marchio con la leggendaria Linda Hamilton / Sarah Connor e naturalmente Arnold Schwarzenegger, affiancati da Mackenzie Davis, Diego Boneta, Gabriel Luna, Steven Cree e Natalia Reyes.



Terminator: Destino Oscuro: Il Primo Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD



Ecco il primo trailer ufficiale anche nella sua versione originale:



Terminator: Destino Oscuro: Il Primo Trailer Ufficiale del Film - HD

Destino Oscuro rappresenta il terzo tentativo di reboot della saga, dopo Terminator Salvation (2009) di McG e Terminator Genisys (2015) di Alan Taylor, entrambi abbastanza contestati dai fan, tra la proposta di lore espanso del primo lungometraggio citato e il "what if" dell'ultimo. Coautore del soggetto e rientrato in possesso dei diritti del marchio, Cameron avrebbe deciso di ignorare del tutto questi ultimi due tentativi, tornando a muoversi nel suo seminato. Come? Il trailer ci dà un assaggio di questa nuova (e i fan sperano ultima e definitiva) impostazione.