Terminator Destino Oscuro: è di Brett Azar il corpo del giovane Arnold Schwarzenegger

Arriva oggi al cinema il nuovo film della saga di Terminator.

Esattamente come accaduto in Terminator: Genysis, anche in Terminator: Destino Oscuro il modello T-800 che fin dal primo film del 1984 ha le fattezze di Arnold Schwarzenegger, è un'elaborazione in computer grafica. O meglio, un ringiovanimento facciale digitale per Arnold Schwarzenegger applicato sul corpo di un altro.

L'altro in questione che ha lavorato sul film come body-double è un attore e culturista di nome Brett Azar. Il suo corpo è stato scelto perché si avvicinava moltissimo a quello di Schwarzenegger negli anni 80, con muscoli gonfi quasi pronti a esplodere. Azar è un attore americano nato a Boston nel 1987, lavora nell'industria del cinema e della TV di Hollywood e potreste averlo notato in piccoli ruoli in serie come Master of None, Jessica Jones e Gotham o in film come Una spia e mezzo e Tartarughe Ninja - Fuori dall'ombra.

Sul curriculum di Azar si legge che partecipa regoalrmente a campionati di bodybuilding, suona la chitarra, canta con voce baritonale e che si è classificato secondo al programma "Worst Cooks in America", un format in onda su Food Network che mette in competizione celebrità che si improvvisano esperti di cucina.





Terminator: Destino Oscuro, sesto film della celebre saga creata da James Cameron con il primo capitolo del 1984, è un sequel diretto dei primi due film ed è ambientato 27 anni dopo gli avvenimenti di Terminator 2. Protagonista della storia è ancora Sarah Connor (Linda Hamilton), ormai esperta cacciatrice di macchine, che questa volta si ritrova a dover salvare una ragazza di nome Dani Ramos (Natalia Reyes). A dare la caccia alla giovane è un nuovo modello di cyborg, il Rev-9, realizzato in metallico liquido, in grado di sdoppiarsi e con capacità maggiori. È stato inviato dal futuro da Skynet, il supercomputer che ha preso il controllo del futuro, così come in precedenza aveva inviato Terminator indietro nel tempo per impedire la nascita di John Connor. Di risposta la resistenza ha incaricato un'ibirda metà umana e metà cyborg di nome Grace (Mackenzie Davis), di proteggere Dani e, nonostante le prime divergenze, riesce a costruire un rapporto di amicizia con Sarah Connor. Tuttavia i geni potenziati di Grace e le svariate armi di Sarah, le due non riescono ad abbattere il temibile Rev 9 e l'unica via di salvezza sembra essere la fuga. Ma non si può scappare per sempre, così le donne si vedono costrette a rivolgersi al "vecchio" modello di Terminator (Arnold Schwarzenegger), il T-800, l'unico che può provare ad aiutarle a salvare non solo la giovane, ma anche il futuro. Riuscirà la macchina programmata per uccidere ad annientare il nuovo cyborg micidiale?