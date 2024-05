Terminate a Lucca le riprese del film di Peter Greenaway con Dustin Hoffman e Helen Hunt

News Cinema

Dopo 40 giorni sono terminate le riprese del film di Peter Greenaway con Dustin Hoffman, Helen Hunt, Giacomo Gianniotti, Sofia Boutella e Laura Morante. L'uscita prevista per il 2025.

Dopo 40 giorni sono terminate sabato sul sagrato di Piazza San Frediano le riprese del nuovo film di Peter Greenaway, che ha invaso con la sua troupe le strade e i monumenti più caratteristici del centro storico di Lucca (vedi video a fondo pagina). Stranamente, non è stata convocata nessuna conferenza stampa sul set, come si usa per i film in lavorazione, per cui abbiamo a disposizione solo le notizie dei media locali che hanno avuto la possibilità di parlare col produttore Markus Bartmettler, titolare assieme aPhilip Leedi Facing East, che ha prodotto tra gli altri The Revenant. Il leggendario Dustin Hoffman, accompagnato da moglie e figlia, era ormai diventato una mascotte della città e si è mostrato disponibile con chiunque, mentre Giacomo Gianniotti, il cui volto è sconosciuto ai più, si è potuto concedere nei momenti liberi scampagnate e biciclettate nei dintorni, puntualmente documentate sui suoi social. Più schiva rispetto a Dustin Hoffman la co-protagonista, Helen Hunt, mentre si sono visti in giro anche Sofia Boutella, Laura Morante e Jonno Davies. Resta l'enigma del titolo, mentre vi parliamo della probabile uscita e di quello che si sa fino ad ora sulla storia.

Lucca Mortis o Towers Story? L'enigma non sciolto del film di Peter Greenaway

Come noto, Peter Greenaway si innamorò della cittadina toscana quando venne invitato dal Lucca Film Festival e regalò alla città una magnfica videoinstallazione, Lucca Hybris, proiettata sulla facciata della chiesa romanica di San Francesco. La stessa che ha ricreato, con l'aiuto di 200 comparse volontarie, per una delle scene del film. Di questo sua ultima fatica, a sentire la produzione, il titolo non è ancora deciso: Greenaway vorrebbe chiamarlo Lucca Mortis ma la parola mortis non piace a molti (anche se a sentire il regista è proprio della libertà di scelta e del fine vita che in fondo parla il film): sul ciak c'era scritto Towers Story ma il titolo è ancora provvisorio. Di certo c'è che la storia riguarda un uomo che in prossimità della sua fine, dopo l'11 settembre 2001, vuole risolvere un enigma che lo ha sempre tormentato, e si reca con la moglie a Lucca, dove è stato affidato dalla madre appena nato ad un orfanotrofio, per ricongiungersi con le sue origini. Sappiamo anche che il film è ambientato in epoche diverse e questo spiega il variare di costumi sul set. Dalle scene che abbiamo potuto vedere in loco, sarà sicuramente una delle opere più visionarie di Greenaway, con le pecore che attraversano una deserta via dei Fossi notturna, delle giapponesine con l'ombrellino e dei bambini che accompagnano il personaggio di Dustin Hoffman in varie scene. Senza dimenticare il personaggio interamente di bianco, inclusa la faccia, che appare in molte sequenze e che rappresenta forse la morte. Tutte queste sono solo ipotesi perché il regista e i produttori non sono scesi in dettaglio con la trama. Quanto all'uscita, Bartmettler dice al cronista de Il Tirreno che dovrebbe essere nel 2025, forse dopo un'anteprima al festival di Cannes. La durata, si suppone, 1 ora e 40, ben lontana dalle fluviali intemperanze del cinema odierno. E noi attendiamo, curiosissimi.