Taylor Swift non ha scritto il romanzo Argylle, da cui è tratto il film, garantisce il regista

Un esasperato ma divertito regista Matthew Vaughn ha voluto affrontare una teoria che aleggia per la rete: che l'autrice di un presunto romanzo "Argylle", dal quale sarebbe in realtà tratto il suo ultimo film con Bryce Dallas Howard, sia in realtà Taylor Swift! Il film arriva al cinema il 1° febbraio.

Il 1° febbraio sarà al cinema Argylle - La superspia, delirante commedia d'azione di Matthew Vaughn, ufficialmente su soggetto originale, ma in origine annunciata come adattamento di un romanzo non ancora pubblicato: in rete si è diffusa la voce secondo la quale l'autrice del libro in oggetto sarebbe Taylor Swift sotto mentite spoglie, in base ad alcuni indizi. Vaughn ha approfittato di un'intervista con Rolling Stone per ridere di quest'affettuoso complottismo.



Argylle scritto in realtà da Taylor Swift? "Assolutamente no!"

Anche se Argylle - La superspia vede nel cast Dua Lipa, ci sarebbe dietro il film una firma nascosta da parte di un membro della sua "concorrenza" pop, cioè Taylor Swift: i fan della cantante non si fermano davanti a nulla. Hanno infatti assemblato diversi presunti indizi per puntare in un'unica direzione. Il gatto scottish fold della protagonista (Bryce Dallas Howard), scrittrice di spy story che ne inventa una purtroppo per lei troppo realistica, assomiglia a Olivia Benson, la micia di Taylor. La popstar è inoltre nota per usare ogni tanto psuedonimi quando scrive brani per altri, come "Nils Sjöberg", per un pezzo di Rihanna. A ciò va aggiunto che, all'annuncio del lungometraggio, fu detto che la sceneggiatura di Jason Fuchs era basata su un romanzo ancora non pubblicato di tale "Ellie Conway". Ci sembra ovvio che si tratti di uno scherzo, visto che Elly (scritto diversamente) Conway è il nome del personaggio di Bryce Dallas Howard, che divide la scena con un cast ricchissimo composto da Henry Cavill, Sam Rockwell, Bryan Cranston, Catherine O'Hara, John Cena, Samuel L. Jackson, Dua Lipa, Ariana DeBose e Rob Delaney. Taylor Swift affronterà il cinema seriamente prima o poi, ma non è questo il caso, come conferma il regista Matthew Vaughn:

Non vado molto su internet, in realtà è stata mia figlia che è venuta da me e mi ha fatto: "Non mi hai mai detto che Taylor Swift ha scritto il libro!" Io la guardo e faccio: "Ma che dici, Taylor Swift ha scritto il libro? Certo che no!" [...] Io ridevo: "Non è vero! Non l'ha scritto!" Ma mia figlia ne era convinta! [...] Un libro c'è sul serio... un libro molto buono. E c'è una Elly Conway che l'ha scritto, solo che non è Taylor Swift. E lo dico perché immagino che Taylor Swift sia inseguita da tonnellate di persone che aspettano di saltare sul carro del vincitore, da ogni direzione, e non voglio fare parte del club. [...] Ho letto poi le teorie e ho pensato: accidenti, quanta attenzione ai dettagli! Ma non è Taylor Swift. Di certo non l'ha scritto lei.