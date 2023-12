Deadpool 3, un indizio svela il ruolo di Taylor Swift nel film con Ryan Reynolds e Hugh Jackman?

News Cinema

Un cameo di Taylor Swift nell'attesissimo cinecomic Marvel Deadpool 3? La notizia circola da mesi e, nelle ultime ore, un succulento indizio potrebbe aver svelato quale ruolo interpreterà la cantante.

Deadpool 3, atteso nelle sale per il 26 luglio 2024, promette di mantenere il tono scanzonato e irriverente dei primi due capitoli del franchise targato Marvel. È lecito pertanto aspettarsi sorprese di ogni tipo. Tra queste, sembra confermato un cameo della reginetta del pop, Taylor Swift.

Le voci hanno preso il via quando la cantante, mesi fa, è stata avvistata al MetLife Stadium di New Jersey in compagnia di Shawn Levy, regista del film, e del protagonista Ryan Reynolds. Non è tutto: la Swift, di recente, ha frequentato spesso Blake Lively, moglie dell'attore canadese. Questo di per sé non conferma nulla, ma la coincidenza è certamente sospetta.

Dapprima, il ruolo che si pensava sarebbe andato alla voce di Shake it off è quello di Dazzler, scintillante supereroina, nonché cantante, del gruppo degli X-Men. Deadpool 3, com'è noto, riporterà in scena anche l'iconico Wolverine di Hugh Jackman. Dunque immaginare un'incursione di Dazzler non sembra un'ipotesi così assurda. Tuttavia il noto insider My Time To Shine Hello ha smentito, a ottobre, che il ruolo pensato per Taylor Swift sia quello della fumettosa performer.

Nelle ultime ore si è fatta largo una nuova e succulente ipotesi, legata ad un'indiscrezione diffusa dall'informatissimo Daniel Richtman. In Deadpool 3 comparirà anche Wanda Wilson. Vale a dire, Lady Deadpool di Terra-3010. Non sarà un personaggio funzionale alla trama del film, ma apparirà in un simpatico cameo sfoggiando "un look identico a quello dei fumetti". Che siano questi i panni in cui vedremo la talentuosa artista? Richtman è scettico ma, al momento, tutto è possibile.

Nel cast della prossima avventura del Marvel Cinematic Universe ci saranno i 'volti noti' Morena Baccarin (Vanessa), Karan Soni (Dopinder), Leslie Uggams (Blind Al), Rob Delaney (Peter), Brianna Hildebrand (Negasonic Teenage Warhead) e Shioli Kutsuna (Yukio). Non mancherà spazio per le new entry: Emma Corrin, che dovrebbe interpretare Cassandra Nova, e Matthew Macfadyen (Succession).

L'unico cameo confermato, per ora, è quello della Elektra di Jennifer Garner. I fans non nascondono di aspettarsi anche una comparsata dalla già citata Blake Lively, che ha conosciuto il suo compagno di vita proprio sul set di un cinecomic: Lanterna Verde (2011).