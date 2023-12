Tartarughe Ninja, nel sequel di Caos Mutante il cattivo sarà Shredder

News Cinema

Garantisce il regista Jeff Rowe: il villain nel seguito di Tartarughe Ninja: Caos Mutante sarà la nemesi storica dei nostri eroi, Shredder. "Il Joker lo tennero in serbo per Il cavaliere oscuro, dopotutto".

Nonostante non sia stato un successo al boxoffice in numeri assoluti, l'incasso di Tartarughe Ninja: Caos Mutante è stato abbastanza buono da benedire l'impostazione del regista Jeff Rowe e del cosceneggiatore produttore esecutivo Seth Rogen: parlandone con Empire, Rowe ha accennato al sequel ormai scontato, sottolineando che - per la gioia dei fan - questa volta il ruolo del villain andrà a una presenza storica del fumetto creato nel 1984 da Kevin Eastman e Peter Laird. Leggi anche Tartarughe Ninja: Caos Mutante, la recensione del film

Tartarughe Ninka: Caos Mutante, Shredder garantito nel capitolo 2

Jeff Rowe, dopo I Mitchell contro le macchine, ha dimostrato di avere le idee chiare sul piano visivo e narrativo, sposando la visione di Seth Rogen e Evan Goldberg per le Teenage Mutant Ninja Turtles: per un budget relativamente contenuto di 70 milioni di dollari (fonte Deadline), il lungometraggio targato Nickelodeon / Paramount Tartarughe Ninja: Caos Mutante ha totalizzato incassi mondiali per 180.153.000 dollari (fonte Boxofficemojo). Non è un margine di guadagno enorme, ma c'è una base per proseguire il discorso, così Rowe oggi rassicura i fan:

Shredder doveva essere il cattivo principale [del primo film], prima che ci allontanassimo dall'idea. Dopotutto, il Joker se lo sono riservato per Il cavaliere oscuro. [...] L'unica cosa che posso dire senza fare spoiler è che Shredder dev'essere tipo cento volte più pauroso di Superfly [l'antagonista di Caos Mutante, ndr], che pure è un cattivo credibile, pericoloso, forte, dà l'idea che potrebbe far male alle Tartarughe. Shredder dev'essere quello, ma ancora di più!