Tornano al cinema le Teenage Mutant Ninja Turtles e sono più in forma che mai, grazie alla sceneggiatura di Seth Rogen e alla regia del Jeff Rowe di I Mitchell contro le macchine. La recensione di Tartarughe Ninja: Caos Mutante di Federico Gironi.

Nel primo atto di Tartarughe Ninja: Caos mutante - quando sono ancora solo degli adolescenti che escono dalle fogne di New York quasi unicamente per fare la spesa per papà Splinter, ma che sognano di poter fare una vita normale al fianco degli umani - Leonardo, Donatello Raffaello e Michelangelo decidono di mentire al genitore e di prendersi del tempo per vedere, di nascosto, un film che viene proiettato a Brooklyn all’aperto. Quel film è Una pazza giornata di vacanza, le cui immagini (come quelle di alcuni spezzoni di vecchi film di kung fu con Jackie Chan) sono quelle vere, nel contesto di un film animato.

Una scelta ovviamente non casuale, che sottolinea quale sia l’obiettivo primario di questo film.

Tartarughe Ninja: Caos mutante vuole certo essere un film d’azione, un grande omaggio alle Tartarughe Ninja e in qualche modo anche ai film che le hanno raccontate prima di lui, con un finale quasi alla Godzilla versione Emmerich con una disgustosa creatura polianimale al posto del lucertolone. Prima di ogni altra cosa, però, Tartarughe Ninja: Caos mutante è una teen comedy, un coming of age, nonché una storia niente affatto banale che parla di padri che devono lasciar andare i figli e, ancora di più, una che parla di accettazione e di diversità.

Più che della loro lotta contro il piano del mutante SuperFly e della sua banda per annientare l’umanità, il film parla di quattro “diversi” che sognano di accettati dagli altri, e di un padre che tenta a modo suo di proteggerli, avendo avuto modo di provare sulla sua pelle quale sia la reazione dei “normali” di fronte alla loro diversità.





Ora, tutto questo ha la sua importanza, ovvio.

Ma la cosa più importante di tutte è che Tartarughe Ninja: Caos mutante è un film davvero molto divertente, dal ritmo sostenuto ma mai stressante, pieno d’azione roboante ma senza eccessi marveliani, bellissimo da vedere e gradevolissimo da ascoltare.

Chi ha già avuto la prontezza e la fortuna di vedere quel gioiello di I Mitchell contro le macchine (è in streaming su Netflix) ha anche già avuto un saggio di quella cosa nuova e affascinante che fa il regista Jeff Rowe con l’animazione, mescolando 3D e 2D e soprattutto mettendo sullo schermo un’estetica personale e innovativa nella quale si mescolano tantissimi linguaggi grafici della modernità con gli scarabocchi e i disegnini fatti dagli adolescenti distratti, sognanti e annoiati ai margini dei loro quaderni e dei loro libri.

Quell’idea di estetica e di animazione, ancora più sporca, fatta di tratti abbozzati e ripassati, Rowe (che questa volta ha accreditato come co-regista il collaboratore Kyler Spears) l’ha replicata anche qui, portandola all’estremo: anche nella funzionalità e nel fascino.

Al dinamismo molto hip hop dell’estetica di Rowe, si affianca un copione nato sotto l’egida di Seth Rogen, che dentro a Tartarughe Ninja: Caos mutante ha messo più o meno tutto quello che l’ha reso famoso e che, attraverso una comicità un po’ demenziale, altro non è che l’aggiornamento in chiave contemporanea (con citazioni dei BTS, uso degli smartphone e via discorrendo) di tutto quella che è stata la teen culture che parte dai film di John Hughes (appunto) e attraversa praticamente tutti gli anni Novanta passando per la cultura skate, MTV e Jackass.

Non dovrebbe sorprendere, a questo punto, che sulla colonna sonora composta da Trent Reznor e Atticus Ross vengano innestate alcune delle migliori canzoni degli scena hip hop della East Coast del decennio di riferimento del film: da "Eye Know" dei De La Soul a "Can I Kick It?" di A Tribe Called Quest, passando per brani come "No Diggity" dei Blackstreet e "Shimmy Shimmy Ya" di Ol’ Dirty Bastard, senza dimenticare la sempre gradita "What's Up?" delle 4 Non Blondes.





Non c’è niente da fare, quindi: dagli anni Novanta non si uscirà mai, e in certi casi - come questo - è davvero una fortuna.

Tartarughe Ninja: Caos mutante lascia anche la porta aperta a un sequel che, considerato il successo che il film sta avendo, non appare improbabile. Con tutto l’amore possibile per le TMNT, la cosa importante è che Rowe torni presto con un altro film, tartarughe o meno, perché gli schermi e gli occhi di tutto il mondo hanno molto bisogno del suo stile inconfondibile e di un’animazione finalmente non omologata.