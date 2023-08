Tartarughe Ninja: Caos Mutante, come il regista e i produttori hanno evitato il superlavoro degli artisti

News Cinema

Per ultimare Tartarughe Ninja: Caos Mutante, al cinema dal 30 agosto, il regista Jeff Rowe e Seth Rogen in qualità di producer si sono adoperati per non mettere alla corda gli animatori e gli artisti, come spesso accade nell'ambiente.

È ancora presto per operare un bilancio della performance al boxoffice di Tartarughe Ninja: Caos Mutante, partito benissimo negl Usa e nei cinema italiani dal 30 agosto. Nel frattempo, mentre a Hollywood imperversano gli scioperi e le rivendicazioni sindacali, il regista Jeff Rowe ha spiegato a Insider come lui e il producer Seth Rogen (anche doppiatore originale di Bebop) abbiano evitato il superlavoro dei collaboratori. Leggi anche Gli artisti degli effetti visivi Marvel si sindacalizzano, non era mai successo prima nel settore Tartarughe Ninja: Caos Mutante: Il Trailer Ufficiale in Italiano del Film - HD

Tartarughe Ninja: Caos Mutante, il regista: "Non vorrei mai che il mio team soffrisse più di me"

Sembra gratuito parlare dell'etica del lavoro nel team dietro Tartarughe Ninja: Caos Mutante, targato Nickelodeon / Paramount, diretto dal Jeff Rowe già autore di I Mitchell contro le macchine. In realtà non lo è, non solo perché Hollywood è sconquassata dagli scioperi della SAG-Aftra e della WGA, mentre gli addetti agli effetti visivi Marvel si sono appena sindacalizzati, spezzando una consuetudine durata decenni. Non lo è anche perché, all'indomani di Sausage Party, prodotto e scritto da Seth Rogen e dal suo socio Evan Goldberg, si scoprì che oltre trenta animatori degli ottanta coinvolti erano stati messi sulla lista nera, per essersi rifiutati di lavorare oltre gli orari coperti dalle paghe. In quel caso la decisione fu attribuita da anonimi al regista Greg Tiernan, ma a quanto pare Rogen questa volta ha fatto di tutto affinché una terribile situazione del genere non si ripetesse. Jeff Rowe lo ha spiegato chiaro e tondo:

Era una cosa che per noi era molto importante, l'ho capito da Seth ed Evan, hanno un buon equilibrio tra lavoro e vita alla Point Gray. Ho fatto a Seth domande in merito e mi ha risposto: "Quando fai i film dal vero, a volte rimani sul set quaranta giorni di seguito, ti sfibra e ti stanca." Volevamo esser certi che i nostri potessero prendersi del tempo per se stessi, che il film non diventasse la loro stessa vita. [...]

Ho preso la cosa molto a cuore, volevo assicurarmi che facessimo questo film eticamente. [... Se qualcuno voleva lavorare in remoto] gli dicevamo: "Va bene, capiamo come organizzarci, perché questo è il tuo modo di lavorare e questo ti porta a fare le cose migliori. [...]

Non vorrei mai che il team soffrisse più di me. E si spera pure che io soffra più di loro, perché io sono il capitano della nave, sono pagato per assorbire i colpi, loro no. È importante mantenere le cose così. La gente lavora meglio quando si è riposata e ha tempo per la sua vita.